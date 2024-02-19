Вышел финальный эпизод четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив»

Сегодня состоялась премьера шестого, финального эпизода сериала «Настоящий детектив». Он уже доступен для просмотра на HBO Max, но в России сервис не работает.

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Четвёртый сезон проекта посвящён расследованию бесследной пропажи работников арктической исследовательской станции «Цалал» на Аляске. За расследование дела возьмутся детективы Лиз Дэнверс, сыгранная Джоди Фостер, и Эванджелин Наварро, которую воплотила Кали Рейс. Героиням придётся пройти сложные испытания, чтобы разгадать тайну и узнать, кто стоит за исчезновением рабочих.