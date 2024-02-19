Фильм «Лед-3» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм «Лёд-3» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Спортивная мелодрама режиссёра Юрия Хмельницкого заработала 527 млн 700 тыс. рублей.
Как сообщает портал Kinobusiness.com, на втором месте по сборам — драма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, у неё 208 млн 200 тыс. рублей. Замыкает тройку семейный музыкальный фильм «Бременские музыканты». Картина заработала с 15 по 18 февраля 27 млн 600 тыс. рублей.
В топ-3 в странах СНГ также вошёл кинокомикс «Мадам Паутина». Этот фильм недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии.