Фильм «Лед-3» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Как сообщает портал Kinobusiness.com, на втором месте по сборам — драма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, у неё 208 млн 200 тыс. рублей. Замыкает тройку семейный музыкальный фильм «Бременские музыканты». Картина заработала с 15 по 18 февраля 27 млн 600 тыс. рублей.