В Госдуме состоялся показ фильма «Девятаев» о Герое Советского Союза из Мордовии

— Фильм никого не оставил равнодушным, после просмотра не хотелось расходиться. Рада, что на показе был сын Девятаева – Александр Михайлович, благодаря которому история его отца живёт. Я уверена, что на таких примерах героев прошлых лет воспитываются герои нового времени. Именно поэтому так важно делиться ими с молодежью. С Мордовским землячеством убедились, что продолжим проводить такие события в Москве, — прокомментировала Юлия Оглоблина.