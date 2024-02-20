В Госдуме состоялся показ фильма «Девятаев» о Герое Советского Союза из Мордовии
19 февраля ко Дню защитника Отечества в Малом зале Государственной Думы состоялся кинопоказ художественного фильма «Девятаев». В просмотре картины о Герое Советского Союза, уроженца Мордовии, Михаиле Девятаеве приняли участие представители Мордовского землячества, члены Ассоциации ветеранов СВО, активисты молодежных патриотических объединений, ученики летной школы «Авиатор». Организаторами мероприятия выступили депутаты ГД от Республики Мордовия – Василий Пискарев и Юлия Оглоблина.
«Девятаев» — российский военно-исторический художественный фильм 2021 года. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге уроженца Торбеевского района Республики Мордовия, советского летчика-истребителя Михаила Петровича Девятаева, совершившего 8 февраля 1945 года побег из немецкого концлагеря на угнанном им немецком самолете-бомбардировщике.
— Фильм никого не оставил равнодушным, после просмотра не хотелось расходиться. Рада, что на показе был сын Девятаева – Александр Михайлович, благодаря которому история его отца живёт. Я уверена, что на таких примерах героев прошлых лет воспитываются герои нового времени. Именно поэтому так важно делиться ими с молодежью. С Мордовским землячеством убедились, что продолжим проводить такие события в Москве, — прокомментировала Юлия Оглоблина.
По ее инициативе в завершение фильма состоялся небольшой тест о жизни Девятаева, его победителем стала Паняева Эльвира, студентка РГГУ из Москвы, она никогда не была в Мордовии. Эльвира получит в подарок от депутата билеты туда-обратно в республику для посещения Дома-музея М.П.Девятаева.