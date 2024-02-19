Сергей Жуков создает Голливуд на зоне в дебютном сериале для ТНТ
На телеканале ТНТ стартует комедийный сериал "Камера! Мотор!" - ностальгическая история про работника видеосалона 90-х. Эфир 4 марта в 20:00. Это проект кинокомпании Сергея Жукова, снятый специально для ТНТ. Сериал также выйдет 4 марта в онлайн-кинотеатре PREMIER.
Действие "Камера! Мотор!" происходит в эпоху перемен - в 1991-м году. Главный герой Николай Виденин (Павел Рассомахин) - несостоявшийся кинорежиссер, который вынужден работать в обычном видеосалоне в Ленинграде. Однажды Николай случайно включает школьникам "фильм для взрослых", за что попадает сначала под суд, а потом и в колонию-поселение. Там он получает прозвище "Видик", и теперь вместо того, чтобы нажимать на видеомагнитофоне кнопку "Play", парню предстоит с утра до вечера валить лес.
Однако Виденину удается избежать изматывающей работы. По приказу начальника колонии Назарова (Дмитрий Колчин) Коля начинает снимать свои версии культовых голливудских фильмов с заключенными в главных ролях, а также используя любые подручные материалы. Так, на зоне появляется свой Голливуд: со Шварцем, Сталлоне и гнусавым переводчиком. Талантливая кинокоманда настолько увлекается процессом, что запросто повторит любое кино: от "Терминатора", "Рэмбо" и "Коммандо" до "Назад в будущее", "Звездных войн" и даже "Крестного отца".
Впрочем, подобное творчество очень не нравится заместителю Назарова, майору Басову (Александр Обласов), который ратует за стандартные методы перевоспитания.
Прямая речь
Сергей Жуков, продюсер:
"Я очень рад, что мы с ТНТ создаем большой юмористический сериал "Камера! Мотор!". Отличные актеры, молодой режиссер, один из лучших операторов в стране и Тина Канделаки в продюсерах - что может быть лучше для успеха? Сценарий написан нашей командой "Руки ВВерх! Продакшн". Я сам приезжал на площадку, хоть и не каждый день, ведь значительная часть съемок проходила в глухих лесах далеко от Москвы. Вся команда была заряжена, шутила, смеялась, и с этими же эмоциями снимали сцены. Поэтому зрители точно должны почувствовать наш вайб и зарядиться им".
Павел Рассомахин, актер:
"Камера! Мотор!" - это добрая история, в которой герои стремятся быть счастливыми вне зависимости от условий и обстоятельств. Я постоянно удивлялся творческой фантазии авторов, режиссера и наших художников. Ностальгия по временам видеосалонов и фильмов, которые теперь принято называть, если и не классикой кино, то точно хитами Голливуда, и само узнавание фильмов, на которые решили замахнуться ребята с зоны, вызывает живой интерес и может заставить зрителей улыбаться".