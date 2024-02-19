Сергей Жуков создает Голливуд на зоне в дебютном сериале для ТНТ

"Я очень рад, что мы с ТНТ создаем большой юмористический сериал "Камера! Мотор!". Отличные актеры, молодой режиссер, один из лучших операторов в стране и Тина Канделаки в продюсерах - что может быть лучше для успеха? Сценарий написан нашей командой "Руки ВВерх! Продакшн". Я сам приезжал на площадку, хоть и не каждый день, ведь значительная часть съемок проходила в глухих лесах далеко от Москвы. Вся команда была заряжена, шутила, смеялась, и с этими же эмоциями снимали сцены. Поэтому зрители точно должны почувствовать наш вайб и зарядиться им".