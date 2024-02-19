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Amazon выпустит документальный фильм о Федерере

Изначально Федерер хотел для домашнего архива снять последние дни карьеры на Кубке Лэйвера-2022. Он пригласил Джо Сабиа, который снимает интервью для Vogue.

Amazon выпустит документальный фильм о Федерере
© Unsplash

В итоге получившийся материал так понравился Федереру, что он решил продать права.

«Это запись моей жизни в последние 12 дней карьеры», – рассказал швейцарец.

В фильме будут интервью с Федерером, его женой Мирославой, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Энди Марреем.

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