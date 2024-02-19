Amazon выпустит документальный фильм о Федерере
Изначально Федерер хотел для домашнего архива снять последние дни карьеры на Кубке Лэйвера-2022. Он пригласил Джо Сабиа, который снимает интервью для Vogue.
В итоге получившийся материал так понравился Федереру, что он решил продать права.
«Это запись моей жизни в последние 12 дней карьеры», – рассказал швейцарец.
В фильме будут интервью с Федерером, его женой Мирославой, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Энди Марреем.
Sports.ru: главные новости
Дэмиан Лиллард – второй игрок в истории НБА, который во время одного Уикенда всех звезд выиграл конкурс и стал MVP матча
Игроки НБА выразили желание получать деньги за участие в Матче всех звезд
Титов о приговоре Промеса: «Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают»