Шипенко не исключает, что снимет фильм об Арктике после экспедиции в регион

"Я очень далек от Арктики, очень мало знаю. Готовлюсь в этом плане больше информационно, пытаюсь изучить, смотреть фильмы. Не знаю, сколько кинорежиссеров были на Северном полюсе. Наверняка я не буду первым в этот раз в Арктике. Но тем не менее, пространство манит, оно дико кинематографично. Пейзажи тоже космические, поэтому планирую вдохновляться. Не знаешь, откуда придет вдохновение на следующий фильм, следующую работу. Часто это происходит из каких-то жизненных ситуаций: куда-то поехал, что-то увидел - и родилась идея, пришло понимание. Возможно, это тоже станет началом какого-то фильма", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.