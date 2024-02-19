Зрители громят 4-й сезон «Настоящего детектива»

Единственная хорошая вещь в четвёртом сезоне — в нём всего шесть серий, а не восемь, а также редкая впечатляющая операторская работа. В остальном этот сезон настолько плох, что ужасный второй сезон теперь кажется шедевром.



Это мог бы быть отличный детектив, но он попал в руки дилетантов.



Если вы думали, что такое могло случиться только с «Игрой престолов», подумайте ещё раз. Четвёртый сезон — самое большое разочарование в истории «Настоящего детектива».



Я невероятно разочарован. Мне так хотелось, чтобы четвёртый сезон получился хорошим, особенно после обзоров критиков, но эти рецензии явно был нечестными. Весь сезон — это какой-то бред.