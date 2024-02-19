Советские фильмы, которые знают и любят за рубежом

В представлении многих современных киноманов советские фильмы любили разве что в СССР. Якобы за рубежом всегда хватало собственных картин, поэтому необходимости смотреть иностранные фильмы не было. Особенно из страны с чужеродным политическим строем. Однако все совсем наоборот.

© Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», 1969

Советский кинематограф представлял особый интерес для западных зрителей и критиков в XX веке. Этому способствовало то, что СССР находился за так называемым железным занавесом, оставаясь запретным плодом для многих путешественников. Кроме того, жители Европы и США были наслышаны о таинственной русской душе, познать которую они пытались хотя бы через кинематограф.

Некоторые советские картины оказывались настолько проникновенны, что их полюбили и за пределами советской границы. О том, какие фильмы эпохи СССР особенно отмечала иностранная публика, читайте в нашем материале.

«Летят журавли», 1957

«Летят журавли» Кадр из фильма, 1957

Картина «Летят журавли» рассказывает историю любви Вероники и Бориса. Пара планировала совместное будущее со свадьбой, но все разрушила война. Борис ушел на фронт, а Вероника переехала ко своим родителям. Вскоре они умерли, а письма от Бориса перестали приходить. Вероника вышла замуж за брата пропавшего жениха.

В СССР картину приняли неоднозначно. Многих возмущал поступок главной героини, связавшей судьбу с братом возлюбленного, пока тот защищал родину. На Западе в свою очередь проект приняли очень горячо, особенно зрителям пришлась по душе дерзкая Вероника в исполнении Татьяны Самойловой.

Фильм «Летят журавли» по сей день остается единственным советским кинопроектом, удостоенным премии «Золотая пальмовая ветвь».

«Белое солнце пустыни», 1969

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни», 1969

История начинается с того, как красноармеец Федор Сухов встречает в пустыне командира Рахимова. Он просит главного героя защитить жен знакомого бандита от его врагов. Сухов встает на тропу войны с обитателями пустыни.

«Белое солнце пустыни» не попало в кинопрокат за рубежом, но стало одним из самых любимых советских фильмов у иностранцев. Им этот фильм напоминал историю о ковбоях, решающих вопросы с помощью оружия на бескрайних просторах Дикого Запада. Кроме того, именно из этой истории многие зарубежные зрители знают фразу «Восток — дело тонкое».

«Солярис», 1972

«Солярис» Кадр из фильма, 1972

Картина основана на одноименном романе Станислава Лема. Это история о том, как ученого отправляют на другую планету, откуда на протяжении долгого времени не выходит на связь группа исследователей. Оказавшись на месте, он выясняет, что в ситуации с его коллегами виновата сама планета.

Многие проекты Андрея Тарковского повлияли на современных зарубежных кинематографистов. В их числе Ларс фон Триер, Кристофер Нолан, Терренс Малик и другие. Картины Андрея Тарковского совмещают в себе фантастические сюжеты с глубокими философскими мыслями.

«Москва слезам не верит», 1979

«Москва слезам не верит» Кадр из фильма, 1979

Картина Владимира Меньшова рассказывает историю о трех девушках, приехавших в столицу, чтобы попытать счастья. Действие фильма разворачивается в 50-е, когда советские устои были совершенно непоколебимы. Стремления героинь к личному счастью на их фоне смотрятся особенно контрастно.

В СССР фильм «Москва слезам не верит» имел невероятный успех. Люди выстаривались в очередь, чтобы увидеть фильм. Его посмотрел даже Рональд Рейган вместе с Михаилом Горбачевым. Простые американцы также высокого оценили кинополотно советского режиссера. Проект получил «Оскар» в категории лучшего иностранного фильма. Зрителям пришлось по душе то, какие простые и понятные, оказывается, советские люди, которых в СМИ и массовой культуре долгое время рисовали врагами США.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 1979-1986

Кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 1979-1986

Советский сериал о Шерлоке Холмсе основан на произведениях Артура Конан Дойля. В нем Шерлок Холмс расследует дела, знакомые читателям по книгам.

Книги о Шерлоке Холимсе пережили множество экранизаций. Главного героя в свою очередь в разное время исполняли Бенедикт Камбербетч, Роберт Дауни младший, Иэн Маккелен, Кристофер Ли, даже актриса Милли Бобби Браун. Однако Шерлок Холмс Василия Ливанова по сей день считается лучшим.

За роль Шерлока Холмса Василий Ливанов получил не только мировую славу. Он также удостоился ордена Британской империи. В 2017 году в Новой Зеландии выпустили коллекционные монеты из серебра с изображением Василия Ливанова в образе Шерлока Холмса и Юрия Соломина в качестве доктора Ватсона.