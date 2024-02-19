Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв назвал четыре любимых фильма

Канадский режиссёр Дени Вильнёв , известный по «Прибытию», «Бегущему по лезвию 2049» и дилогии «Дюна» , рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал четыре картины, которые он пересматривает с наибольшим удовольствием.

Постановщик признался, что его любимые фильмы меняются практически каждое утро, однако он всё же назвал те ленты, которые попадают в его список чаще всего. В перечень попали в основном научно-фантастические картины, а также военная и экзистенциальная драма.