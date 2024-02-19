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Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв назвал четыре любимых фильма

Канадский режиссёр Дени Вильнёв, известный по «Прибытию», «Бегущему по лезвию 2049» и дилогии «Дюна», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал четыре картины, которые он пересматривает с наибольшим удовольствием.

Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв назвал четыре любимых фильма
© Чемпионат.сom

Постановщик признался, что его любимые фильмы меняются практически каждое утро, однако он всё же назвал те ленты, которые попадают в его список чаще всего. В перечень попали в основном научно-фантастические картины, а также военная и экзистенциальная драма.

Премьеры «Дюны 2» состоится уже 1 марта в мировых кинотеатрах. Лента наверняка доберётся и до России — неофициальными способами.

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