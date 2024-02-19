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Премьера сериала «ГДР» установила рекорд России

Шпионский сериал «ГДР» позволил онлайн-кинотеатру Wink войти в «Книгу рекордов России» за самую большую киносериальную премьеру в стране, сообщили НСН в пресс-службе «Института развития интернета» (ИРИ).

Премьера сериала «ГДР» установила рекорд России
© Кадр из сериала "ГДР"

За премьерные выходные картину Сергея Попова посмотрели онлайн более 1 млн человек. Сериал также представили в 30 кинотеатрах страны от Владивостока до Калининграда.

Все 14 серий сериала уже доступны в онлайн-кинотеатре, а с 26 февраля он выйдет на телеканале НТВ. Главные роли в нем сыграли Дарья Урсуляк, Линда Лапиньш и Александр Горбатов.

Создатели сериала «Клипот» ранее рассказали НСН, почему его сравнивают с романом «Бесы» Федора Достоевского.

Фильмы и сериалы
Линда Лапиньш
Александр Горбатов
Дарья Урсуляк
Сергей Попов
Федор Достоевский
Институт развития интернета