21 год с капитаном Джеком Воробьем: чего вы не знали о «Пиратах Карибского моря»

Хотите, как говорится, почувствовать себя старым? Франшиза «Пираты Карибского моря» появилась 19 лет назад. Эти фильмы стали культовыми, а число их поклонников продолжает расти.

© Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Все началось с того, что продюсер франшизы увидел масштабный аттракцион в Диснейленде. Именно он вдохновил на создание первого фильма. Для начала режиссеры начали искать того, кто сыграет Джека Воробья. И Джонни Деппа даже не рассматривали: продюсеры хотели, чтобы забавного пирата сыграли Мэттью Макконахи, Роберт Де Ниро или Джим Керри.

А в роли красотки Элизабет съемочная группа видела Джессику Альбу, но в последний момент сделала выбор в пользу 17-летней Киры Найтли. Она была несовершеннолетней, поэтому находилась на съемках с мамой.

Джонни, кстати, считал, что в сценарии Джек слишком нормальный, поэтому предлагал наделить его самыми сумасбродными качествами: например, «отрезать» нос или сделать капитана боящимся перца и холода. Эти идеи режиссеры отклонили. Зато Джонни смог отстоять золотые зубы Джека Воробья: он просто отправился к стоматологу и попросил вставить пару золотых имплантов. Продюсер был в шоке, но с этим решением пришлось смириться.

Орландо Блума заставляли скрывать тату на запястье: во время съемок во «Властелине колец» он набил эльфийский символ. Но в некоторых сценах эту тату на руке актера все же можно рассмотреть в нескольких сценах.

Все артисты старались импровизировать на площадке. Песня про баночку с землицей, фразы «Смекаешь?» и «Поплывем к горизонту, удача при мне» — это лишь малая часть его шикарных отступлений от сценария.

Джек Воробей стал настолько популярен, что однажды Джонни прислала письмо маленькая девочка с просьбой возглавить мятеж против учителей ее школы. Депп поехал к хулиганке в гости и отговорил ее от «революции».

Кстати, Джонни пришлось много часов наблюдать за ящерицами: именно у них он должен был научиться странной и забавной манере бега. Серия фильмов «Пираты Карибского моря» стала одной из самых кассовых франшиз за всю историю кинематографа. Она принесла создателям более $ 4,5 млрд прибыли.