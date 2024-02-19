Звезда «Мастера и Маргариты» ответила критикам фильма

Звезда фильма «Мастер и Маргарита», актриса Юлия Снигирь ответила критикам новой экранизации романа Михаила Булгакова . Ее слова приводит РИА Новости .

Актриса заявила, что с уважением относится к классическим произведениям, однако режиссер должен иметь свою точку зрения.