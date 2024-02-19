Киностудия им. М. Горького впервые за 20 лет сменила название

"Киностудия им М. Горького провела ренейминг впервые за 20 лет! <...> С 2003 года наше акционерное общество называлось "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького", а теперь "Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" или просто "Киностудия им. М. Горького", - написала она во "ВКонтакте".