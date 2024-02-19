Киностудия им. М. Горького впервые за 20 лет сменила название
Киностудия им. М. Горького впервые за 20 лет сменила название. Об этом сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
"Киностудия им М. Горького провела ренейминг впервые за 20 лет! <...> С 2003 года наше акционерное общество называлось "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького", а теперь "Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького" или просто "Киностудия им. М. Горького", - написала она во "ВКонтакте".
Название стало короче, но сохранило свое историческое имя и указание на основное направление деятельности - производство качественного детско-юношеского кино, отметила директор.
Слащева напомнила, что киностудия уже возродила собственное кинопроизводство и приступила к масштабной модернизации. В ближайшие три года при поддержке правительства Москвы киностудия планирует полностью преобразиться, стать мощным высокотехнологичным кинокомплексом.