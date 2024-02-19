В Москве состоялась премьера фильма «Свет»
Психологическая драма, победившая на фестивале в Выборге, рассказывает историю Татьяны (Елена Яковлева), у которой есть все: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она так долго пыталась забыть.
Гостями премьеры стали: Стася Милославская, Владимир Хотиненко, Лиза Шакира, Саша Попова, Наталья Земцова, Таша Белая, Ксения Суркова, Василий Бриченко, Анастасия Крайнова, Валерий Панков, Ирина Носова, Эдуард Оганесян, Сергей Шанин, Мария Гончарук, Сергей Волков, Лилия Сайфуллина, Софья Лебедева, Екатерина Строгова, Ирина Йовович, Екатерина Борисова и многие другие.