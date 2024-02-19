Сериал «Берлин», спин-офф культового «Бумажного дома», продлили на второй сезон

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о продлении сериала «Берлин» на второй сезон. Спин-офф культового испанского сериала «Бумажный дом» получит продолжение, однако его выхода придётся подождать — съёмки сиквела начнутся только в 2025 году.

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В Netflix напомнили о невероятной популярности ответвления. Сериал вышел 29 декабря и в премьерную неделю входил в топ-10 самых популярных новинок в 91 стране. Общие просмотры шоу достигли 53 млн просмотров.