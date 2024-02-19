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Сериал «Берлин», спин-офф культового «Бумажного дома», продлили на второй сезон

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о продлении сериала «Берлин» на второй сезон. Спин-офф культового испанского сериала «Бумажный дом» получит продолжение, однако его выхода придётся подождать — съёмки сиквела начнутся только в 2025 году.

Сериал «Берлин», спин-офф культового «Бумажного дома», продлили на второй сезон
© Чемпионат.com

В Netflix напомнили о невероятной популярности ответвления. Сериал вышел 29 декабря и в премьерную неделю входил в топ-10 самых популярных новинок в 91 стране. Общие просмотры шоу достигли 53 млн просмотров.

«Берлин» рассказывает о жизни одного из грабителей «Бумажного дома» — Андреса де Фонойосы (Берлина). Оригинальный «Бумажный дом» рассказывает о группе авантюристов, использующих названия городов в качестве кодовых имён. Они собираются вместе, чтобы провернуть ограбление Испанского королевского монетного двора, а затем и Банка Испании.

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