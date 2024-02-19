Названы лучшие аниме-сериалы 21-го века в России

В рейтинге лучших на первом месте оказался сериал «Атака титанов», основанный на манге Хадзимэ Исаямы. Этот постапокалиптический нарратив о борьбе человечества с гигантскими монстрами-людоедами послужил основой для нескольких фильмов, дорамы и компьютерных игр.

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На второй позиции расположилось аниме «Стальной алхимик: Братство», основанное на манге Хирому Аракавы, рассказывающее историю братьев Элриков, стремящихся вернуть свою мать при помощи алхимии. На третьем месте оказался мультсериал «Death Note», где старшеклассник получает способность уничтожать преступников с помощью магической тетради.