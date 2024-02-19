Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе собрал более $600 млн
Из этой суммы 395 миллионов долларов поступили из международного проката, а 209 миллионов долларов - из домашнего проката в США. Кроме того, касса фильма до сих пор пополняется.
Фильм рассказывает о юности Вилли Вонки до того, как он открыл свою знаменитую фабрику. В главной роли снялся Тимоти Шаламе, а режиссером выступил Пол Кинг («Приключения Паддингтона»).
В фильме также снялись Оливия Колман, Салли Хокинс и другие актеры.
На премьере сиквела «Дюны» Зендея поразила всех своим необычным костюмом.