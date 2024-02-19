Пять самых ожидаемых научно-фантастических фильмов 2024 года

2023 год поклонников научно-фантастических фильмов премьерами почти не радовал, но зато в нынешнем году на экраны выйдет сразу несколько ожидаемых новинок. Большинство будут адаптациями книг, либо сиквелами. И все они, определенно, заслуживают внимания фанатов жанра.

"Рамблер" расскажет о пяти sci-fi-премьерах, которые точно не стоит пропускать.

«Дюна: Часть вторая»

Кадр из фильма

В фильме «Дюна: Часть вторая», основанном на знаменитом романе 1965 года и являющемся продолжением «Дюны» 2021 года, Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) объединится с Чани (Зендая) и кланом Свободных, чтобы отомстить и не допустить разрушения их мира. Как и в первом фильме, в сиквеле задействован звездный актерский состав, в который входят Джош Бролин, Флоренс Пью, Кристофер Уокен и Остин Батлер, в роли злодея Фейда-Рауту.

В интервью Empire режиссер Дени Вильнев рассказал, как Батлер воплотил в жизнь своего персонажа в фильме, сказав:

«Остин принес нечто среднее между убийцей-психопатом, олимпийским мастером меча, змеей и Миком Джаггером».

«Космонавт»/«Астронавт»

Кадр из фильма

Адам Сэндлер сыграл астронавта с семейными проблемами в фильме «Космонавт».

Основанный на романе «Космонавт Богемии», фильм рассказывает об одиноком астронавте, путешествующем по планете в сопровождении загадочного существа. Они обсуждают жизнь, любовь и то, что значит быть живым. «Космонавт» определенно будет больше драмой, чем боевиком, как и многие картины этого жанра.

Фильм уже получил положительные отзывы критиков. Автор книги Ярослав Кальфар рассказал, что фильм по его произведению пришелся ему по душе.

«Я был совершенно потрясен, когда посмотрел фильм. Я видел его уже дважды. Думаю, что все люди, которые любят странные вещи и странное искусство, будут в восторге от этого», — сказал он.

«Охотники за привидениями: Ледяная империя»

Кадр из фильма

В грядущем фильме «Охотники за привидениями: Холодное сердце», который станет продолжением фильма «Охотники за привидениями: Загробная жизнь», вышедшего в 2021 году, семья Шпенглер переезжает из Оклахомы в Нью-Йорк, чтобы работать вместе с оригинальными «Охотниками за привидениями» в их культовой пожарной части Манхэттена. Но после их прибытия сверхъестественная сила, известная как «Смертельный холод», погружает мир в глубокий мороз.

Все участники предыдущего фильма, включая Пола Радда, Билла Мюррея, Энни Поттс и Дэна Эйкройда, повторяют свои роли. Среди новичков актерского состава оказались Кумэйл Нанджиани и Эмили Алин Линд.

«Годзилла и Конг: Новая империя»

Кадр из фильма

Вселенная монстров станет больше в 2024 году с выходом картины «Годзилла и Конг: Новая империя». После битвы Годзиллы против Конга в 2021 году чудовищный дуэт должен сразиться с новым и опасным титаном, который угрожает им обоим — и существованию всего мира. Режиссер Адам Вингард рассказал IGN немного о том, чего фанаты могут ожидать от нового монстра.

«Мы хотели придумать антагониста, который бы… мог сравниться и с Конгом, и с Годзиллой, а это действительно сложно сделать.

На этот раз у Годзиллы даже появились неоново-розовые спинные шипы благодаря некоторым новым способностям. Гигантских обезьян в новом фильме, судя по трейлеру, будет много.

«Планета обезьян: Новое царство»

Кадр из фильма

Да, у «Планеты обезьян» будет еще одно продолжение. В некотором смысле, это франшиза, которая никогда не умирает.

После премьеры первого фильма в 1968 году появились четыре продолжения и телесериал. После этого была перезагрузка 2004 года, которая не имела успеха, но фильм снова перезапустили в 2011 году с «Восстанием планеты обезьян». И именно с этой картины началась уже современная франшиза.

Новый фильм станет третьим в серии и покажет, что произошло после катастрофических сражений в картине 2017 года. Теперь обезьяны благополучно изолированы в Оазисе, а человечество превратилось в первобытных зверей из-за мутировавшего обезьяньего гриппа.

Режиссер Уэс Болл даже рассказал Entertainment Weekly, что у него есть планы на еще больше сиквелов: