Сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие» стартует в России 26 февраля

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» выпустил дублированный трейлер сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» и назвал дату релиза шоу в России — 26 февраля. Это значит, что шоу доберётся до России на следующий день после премьеры в США. Всего в первый сезон войдёт шесть эпизодов.