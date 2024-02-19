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Путин поручил кабмину до 1 апреля заняться оцифровкой советских мультфильмов

Правительство России должно до 1 апреля заняться оцифровкой и публикацией в интернете советских мультфильмов.

Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам поездки на Дальний Восток в январе.

"Разработать и реализовать комплекс мер по реставрации, оцифровке и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в общем доступе) оригинальных анимационных фильмов, созданных в советский период", - говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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