Фонд кино объявил о старте отбора фильмов для субсидирования

Российский фонд кино объявил о начале отбора художественных фильмов для финансовой поддержки из федерального бюджета, следует из приказа на сайте фонда.

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"Объявить отбор художественных (игровых) национальных фильмов в целях оказания поддержки производства на безвозвратной основе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на поддержку кинематографии", - говорится в документе.

Для лидеров отечественного производства срок подачи заявок установлен по 7 марта, для других компаний - по 14 марта.