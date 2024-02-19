Сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев умер в возрасте 53 лет

Сценарист фильма «Брестская крепость» Воробьев умер в возрасте 53 лет
Сценарист кинокартины «Брестская крепость» Константин Воробьев скончался на 54-м году жизни. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов России.
— 19 февраля 2024 года скончался Воробьев Константин Иванович — сценарист и кинопродюсер, лауреат национальных и международных кино- и телефестивалей, член Союза кинематографистов РБ, действительный член (академик) Евразийской академии телевидения и радио (Россия), — следует из публикации в Telegram-канале Союза.
За свою творческую карьеру Константин Воробьев работал сценаристом, редактором и продюсером. Для российского и белорусского ТВ он сделал более сотни программ широкого тематического спектра. Воробьев также участвовал в разработке художественных лент, за что был удостоен престижных наград.
Наибольшую известность Константину Воробьеву принесла работа на историческим фильмом российско-белорусского производства «Брестская крепость», режиссером которого стал Александр Котт. В проекте Воробьев выступал в качестве сценариста. Лента была высоко оценена критиками даже на международных фестивалях. В 2011 году сценарист работал над телевизионным продолжением этого фильма, получившим название «Крепость» и представляющим собой небольшой сериал.