Сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев умер в возрасте 53 лет

© Кадр из фильма "Брестская крепость"

Сценарист кинокартины «Брестская крепость» Константин Воробьев скончался на 54-м году жизни. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов России.

— 19 февраля 2024 года скончался Воробьев Константин Иванович — сценарист и кинопродюсер, лауреат национальных и международных кино- и телефестивалей, член Союза кинематографистов РБ, действительный член (академик) Евразийской академии телевидения и радио (Россия), — следует из публикации в Telegram-канале Союза.

За свою творческую карьеру Константин Воробьев работал сценаристом, редактором и продюсером. Для российского и белорусского ТВ он сделал более сотни программ широкого тематического спектра. Воробьев также участвовал в разработке художественных лент, за что был удостоен престижных наград.