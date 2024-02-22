Кинокритик объяснил, почему режиссеры не хотят снимать фильмы об СВО

За последний год в кинематографе появилось несколько картин об СВО, встречались даже такие талантливые, как «Свидетель». Но их действительно совсем немного. В России такие фильмы не снимают, чтобы не уподобляться украинцам, потому что кино о войне может быть только пацифистским. Другим оно быть не может, потому что это искусство, — заявил Шпагин.