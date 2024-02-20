«Властелины воздуха» стал самым просматриваем сериалом на Apple TV+ в истории

По данным издания Variety, за первые выходные после выхода сериал «Властелины воздуха» собрал больше зрителей, чем любой сериал на Apple TV + за всю историю. Точное количество зрителей Apple не раскрыла.

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«Властелины воздуха» — духовный наследник «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Шоу рассказывает о бойцах 100-й бомбардировочной группы, которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией во времена Второй мировой войны.