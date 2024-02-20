Съёмки сериала «Бегущий по лезвию 2099» начнутся в апреле — СМИ

По информации издания Deadline, съёмочный процесс сериала «Бегущий по лезвию 2099» должен стартовать в апреле этого года.

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Производство должно было пройти в Праге, хотя изначально планировалось снимать проект в Белфасте.

События «Бегущего по лезвию 2099» развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущего по лезвию 2049» режиссёра Дени Вильнёва. У сериала пока нет синопсиса, актёрского состава и хотя бы примерной даты выхода.