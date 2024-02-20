Сериал «Задача трех тел», 2024 год: дата выхода и детали сюжета

Сериал «Задача трех тел» — новый проект Netflix, который рассказывает о первом контакте человечества с инопланетянами. В основе — одноименный роман китайского писателя Лю Цысина, неожиданно ставший хитом не только на родине, но и на Западе. Шоу обещает быть по-настоящему амбициозным: среди создателей — авторы «Игры престолов» и режиссер фильма «Достать ножи». «Лента.ру» рассказывает, когда состоится премьера сериала «Задача трех тел», что будет происходить на экране и какие актеры появятся в экранизации китайского бестселлера.

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Основная информация

Оригинальное название: 3 Body Problem

Страна: США, Великобритания

Платформа: Netflix

Шоураннеры: Дэвид Бениофф Дэн Уайсс

Жанр: научная фантастика, фэнтези, драма, приключенческий детектив

Длительность: 8 серий по часу Основа: научно-фантастический роман из трилогии «Память о прошлом Земли» (Лю Цысинь)

Дата выхода

Съемки «Задачи трех тел» стартовали осенью 2021 года. Первый тизер проекта был представлен 17 июня 2023 года, а в ноябре зрителям показали эксклюзивный отрывок из сериала. Полноценный трейлер Netflix презентовал уже в январе 2024-го. Изначально сериал должен быть выйти на платформе в самом начале 2024 года, однако позже дату премьеры сместили на несколько месяцев вперед.

Сериал «Задача трех тел» выйдет на стриминговом сервисе Neflix 21 марта 2024 года

Одна из ключевых особенностей Netflix — на сервисе одновременно публикуются все серии сезона, в то время как другие платформы обычно загружают по эпизоду раз в неделю или чуть чаще. Стриминг сохранит такой подход и при релизе «Задачи трех тел»: все восемь серий сериала выйдут на платформе 21 марта. Ожидается, что продолжительность каждой серии составит примерно один час.

Обратите внимание, что с весны 2022 года Netflix официально недоступен для российских пользователей. Посмотреть сериал на платформе получится только с помощью VPN, а для оплаты подписки придется использовать карты зарубежных банков.

Создатели

О том, что стриминговый сервис Netflix начинает разработку собственной экранизации фантастической трилогии «Память о прошлом Земли», стало известно осенью 2020 года. Тогда же были объявлены шоураннеры грядущего проекта — ими стали Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс, создатели культовой «Игры престолов». Третьим шоураннером «Задачи трех тел» стал Александр Ву, продюсер и сценарист фантастического сериала о вампирах «Настоящая кровь».

Шоураннерами сериала «Задача трех тел» стали создатели «Игры престолов» — это из первых проектов со времен культового фэнтези, финал которого вышел в мае 2019-го

Перед началом работы над проектом Бениофф и Уайсс признались, что будут счастливы провести следующие несколько лет, перенося фантастический мир Цысиня на экран.

Трилогия Лю Цысиня — самая амбициозная научно-фантастическая история, которую нам довелось читать. Она приглашает читателей в путешествие от 1960-х годов до конца времен, от жизни на нашей бледно-голубой точке до отдаленных уголков нашей вселенной

Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс – шоураннеры сериала «Задача трех тел»

Помимо звездных шоураннеров, в проект вовлечены и другие именитые деятели кино. В числе продюсеров — режиссер Райан Джонсон («Достать ножи»), актриса Розамунд Пайк («Солтберн») и даже Брэд Питт («Бойцовский клуб»). А пилотную серию снял Дерек Цан — гонконгский режиссер, чей фильм «Лучшие дни» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Трилогия романов «Память о прошлом Земли»

Роман «Задача трех тел», легший в основу сериала от Netflix, — это первая часть из фантастической трилогии «Память о прошлом Земли». Книга была опубликована в 2006 году, вторая часть, «Темный лес», вышла в 2008 году, а третья — «Вечная жизнь Смерти» — увидела свет в 2010-м.

В 2014 году серию романов, которая уже пользовалась огромной популярностью в Китае, перевели на английский язык. Фантастическая история понравилась и западным читателям, а «Задача трех тел» стала первой азиатской книгой, получившей престижную премию «Хьюго» как лучший фантастический роман года.

В 2018 году все книги серии перевели на русский язык

Сам Лю Цысинь назвал успех своей трилогии «чистой воды случайностью». Автор объяснил, что после публикации его романов китайская научная фантастика не стала всемирно популярным жанром.

«Более того, даже мои книги, написанные до "Задачи трех тел", не стали в итоге продаваться лучше», — отметил писатель.

Кстати, Netflix не первый, кто решил экранизировать трилогию Лю Цысиня. В январе 2023 года вышла китайская адаптация «Задачи трех тел». Шоу, состоящее из 30 эпизодов, получило высокие зрительские оценки — пользователи китайского сервиса Douban поставили ему 8,7 балла из 10. При этом американский критик Майк Хэйл назвал китайское шоу интересной, но недостаточно качественной адаптацией, в которой все события, происходящие на экране, слишком сильно разжевывают.

Сюжет

События сериала развернутся в нескольких временных эпохах. По словам Александра Ву, сериал расскажет историю человечества «от момента первого контакта с инопланетной цивилизацией до самого конца вселенной».

Во время «культурной революции» в КНР группа ученых под руководством Е Вэньцзе (Зин Цзен) отправляет в космос сигнал, чтобы отыскать иные цивилизации.

Ответ от пришельцев приходит на Землю только в начале XXI века — одновременно с этим неизвестные силы пытаются замедлить технологическое развитие человечества. Выясняется, что людской сигнал получили инопланетяне, мир которых находится на грани уничтожения. Теперь пришельцы планируют колонизировать Землю — однако путь до планеты займет около 400 лет.

Позже группа молодых ученых сталкивается с угрозой невиданных масштабов — встреча с инопланетянами оборачивается катастрофой, которой не может противостоять даже мировое научное сообщество. Пока часть людей с ужасом ждет прибытия захватчиков, другие жители планеты считают, что погрязшую в пороках Землю нужно отдать пришельцам.

Дэн Уайсс признался, что шоу будет напоминать «Игру престолов» по масштабу происходящего.

Это научно-фантастическое шоу, которое развернется на огромном полотне пространства и времени. В нем, как и в «Престолах», есть сложные визуальные эффекты, оно нажимает на те же рычаги, что и «Престолы» — но при этом выглядит по-другому

Дэн Уайсс – шоураннер сериала «Задача трех тел»

Актерский состав

В сериале «Задача трех тел» появятся как новые лица, так и актеры, известные зрителям по «Игре престолов» (например, Джон Брэдли, игравший друга Джона Сноу Сэма Тарли). Еще одно яркое имя в касте — Бенедикт Вонг, который исполняет роль мага Вонга в фильмах киновселенной Marvel.