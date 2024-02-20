Сериал «Внутри убийцы», 2024 год: дата выхода и сюжет детектива

«Внутри убийцы» — детективный сериал, который выходит на экраны в конце февраля 2024 года. Эта напряженная история основана на одноименном романе Майка Омера — мировом бестселлере о психологии серийных убийц. «Лента.ру» рассказывает, чем сериал будет отличаться от литературного первоисточника, какие актеры сыграют в экранизации и какого числа состоится премьера.

© Лента.ру

Основная информация

Название: «Внутри убийцы»

Режиссер: Владимир Мирзоев

Жанр: психологический триллер, детектив

Производство: Zoom Production и Плюс Студия

Длительность: 5 серий по 50 минут

Основа: детективный роман Майка Омера «Внутри убийцы»

В главных ролях: Анастасия Евграфова Тихон Жизневский

Дата выхода

Осенью 2021 года «Кинопоиск» «Яндекса» Ольга Филипук тогда рассказала, что платформа впервые снимет экранизацию мирового бестселлера.

К работе над сценарием сериала «Внутри убийцы» Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Кстати, Мирзоев снимает и еще один громкий проект — сериал по мотивам «Преступления и наказания» с Иваном Янковским в главной роли.

К работе над картиной «Внутри убийцы» Владимира Маслова и режиссера монтажа Александра Амирова.

Съемки Москве и Санкт-Петербурге.

Премьера сериала «Внутри убийцы» состоится 22 февраля 2024 года

Первый сезон сериала будет состоять из пяти серий, длительность каждого эпизода составит примерно 50 минут. Проект выйдет на «Кинопоиске» — сама платформа уже называет «Внутри убийцы» самым ожидаемым сериалом зимы.

Трейлеры и саундтрек

Первый трейлер проекта «Пыяла» стала международным хитом после выхода «Слова пацана».

Саундтрек к сериалу «Внутри убийцы» написала группа АИГЕЛ

Кстати, саундтрек к «Топям» Владимира Мирзоева тоже был создан этим музыкальным коллективом.

Второй трейлер детективного сериала опубликовали 15 февраля 2024 года. В нем героиня Анастасии Евграфовой объясняет, что даже самый опасный и одержимый маньяк — человек, а не чудовище.

На чем основан сериал

Книга «Внутри убийцы» вышла в 2018 году и стала первой частью трилогии Майка Омера о психологе-профайлере по имени Зои Бентли. Вместе со своим напарником, агентом ФБР Татумом Греем, девушка пытается разыскать опасного маньяка. События романа разворачиваются в американском Чикаго.

Главная героиня романа «Внутри убийцы» Зои Бентли способна не только составить портрет преступника по нескольким деталям, но и спрогнозировать его дальнейшие действия

Роман-триллер Омера мгновенно стал бестселлером. В рейтинге американского маркетплейса Amazon он Стивена Кинга и Джоан Роулинг.

Впоследствии писатель выпустил еще две книги о Зои Бентли.

Трилогия о Зои Бентли:

«Внутри убийцы» (2018);

«Заживо в темноте» (2019);

«Глазами жертвы» (2020).

Сам Майк Омер с энтузиазмом воспринял идею экранизации его романов в России. «Вместо долгих переговоров с американскими студиями я решил присмотреться к другим вариантам — в том числе и к России. За последние два года российский сериальный рынок совершил огромный скачок вперед… Еще один решающий фактор — сериалы здесь снимают быстро и хорошо», — объяснил писатель.

Сюжет

Сюжет сериала будет во многом отличаться от оригинального романа: события «Внутри убийцы» создатели шоу адаптировали под российскую действительность.

Так, действие развернется не в Чикаго, а в мрачном Санкт-Петербурге. Во-первых, города США озер, Мичигане, то Санкт-Петербург омывается водами Невы и Балтийского моря. Во-вторых, Петербург оказывался в центре сюжета многих мистических произведений русской классики — к нему, как к «психоделическому городу, городу-сновидению», обращались в своих трудах Николай Гоголь и Федор Достоевский, поясняет Владимир Мирзоев. Исполнитель одной из главных ролей, актер Тихон Жизневский, называет Петербург «городом немного сумасшедших людей» — именно такая локация идеально подходит для психологического триллера.

Имена и детали биографии главных героев тоже претерпели изменения. В центре сериала «Внутри убийцы» — гениальный профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова), которой тяжело находить общий язык с коллегами.

Ее напарником становится специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох (Тихон Жизневский). Вместе герои должны отыскать маньяка-душителя, который орудует на улицах Санкт-Петербурга. Маньяк ведет себя весьма необычно: тела своих жертв он бальзамирует и выставляет на улицах как своеобразные арт-объекты. Почерк убийцы кажется Волгиной знакомым — девушка подозревает, что этот маньяк 20 лет назад убивал людей в ее родном Троицке.

Исполнительница главной роли Анастасия Евграфова признается, что, хотя в сериале и есть детективная составляющая, сюжет строится не только на ней.

По драматургии это, может, и классический детектив, но по жанру, скорее, психологический триллер

Анастасия Евграфова исполнительница роли Зои Волгиной в сериале «Внутри убийцы»

Актерский состав

Зоя Волгина — первая главная роль Анастасии Евграфовой в столь крупном проекте. Ранее артистка появлялась в сериалах «Как друзья Захара женили» и «Игра на выживание», ее также можно было увидеть в фильмах «Конец прекрасной эпохи» и «Кислота». Ее сериальный напарник Тихон Жизневский — звезда «Майора Грома», «Бременских музыкантов» и еще нескольких громких картин последних лет, в том числе «Топей» Мирзоева. Помимо ведущих актеров, в касте есть и другие интересные имена.

Какие актеры сыграют в сериале «Внутри убийцы»?

Анастасия Евграфова («Будь моим Кириллом») — Зоя Волгина, психолог-профайлер. Гениальный специалист, при этом испытывает проблемы с коммуникацией. «Трупы ее увлекают больше, чем живые люди. Ей тяжело дается общение, поэтому приходится подстраиваться под каждого человека, немного отражая его, как и делают психопаты», — рассказывает Евграфова о своей героине. Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор») — Тимофей Волох, спецсторудник СК, напарник Зои Волгиной. По словам Жизневского, его герой скептически относится к работе женщины-профайлера. Он твердо уверен, что серийные убийцы не имеют права на жизнь, а его подход к работе кардинально отличается от подхода Волгиной. Сергей Шакуров («Любимая женщина механика Гаврилова») — дед Тимофея Волоха, экспрессивный и дерзкий мужчина. Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте») — одна из жертв маньяка-душителя. Диана Енакаева («Монастырь») — Зоя Волгина в детстве.

В касте «Внутри убийцы» также заявлены Яна Сексте («Мастер и Маргарита»), Сергей Гилев («Фишер») и Вероника Мохирева («Топи»). Пока неизвестно, какие роли они сыграют.

Какие фильмы и сериалы про профайлеров посмотреть

«Внутри убийцы» — не первый сериал про профайлеров. Люди с талантом к пониманию психологии и предсказыванию действий преступников, особенно серийных, давно интересовали киноиндустрию. Одним из самых известных проектов на эту тему стал психологический триллер «Молчание ягнят» (1990), в котором роль агента ФБР и профайлера Кларисы Старлинг исполняет Джоди Фостер.