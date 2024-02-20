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Сериал «Внутри убийцы», 2024 год: дата выхода и сюжет детектива по бестселлеру Майка Омера

«Внутри убийцы» — детективный сериал, который выходит на экраны в конце февраля 2024 года. Эта напряженная история основана на одноименном романе Майка Омера — мировом бестселлере о психологии серийных убийц. «Лента.ру» рассказывает, чем сериал будет отличаться от литературного первоисточника, какие актеры сыграют в экранизации и какого числа состоится премьера.

Сериал «Внутри убийцы», 2024 год: дата выхода и сюжет детектива
© Лента.ру

Основная информация

  • Название: «Внутри убийцы»
  • Режиссер: Владимир Мирзоев
  • Жанр: психологический триллер, детектив
  • Производство: Zoom Production и Плюс Студия
  • Длительность: 5 серий по 50 минут
  • Основа: детективный роман Майка Омера «Внутри убийцы»
  • В главных ролях: Анастасия Евграфова и Тихон Жизневский

Дата выхода

Осенью 2021 года «Кинопоиск» «Яндекса» Ольга Филипук тогда рассказала, что платформа впервые снимет экранизацию мирового бестселлера.

К работе над сценарием сериала «Внутри убийцы» Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Кстати, Мирзоев снимает и еще один громкий проект — сериал по мотивам «Преступления и наказания» с Иваном Янковским в главной роли.

К работе над картиной «Внутри убийцы» Владимира Маслова и режиссера монтажа Александра Амирова.

Съемки Москве и Санкт-Петербурге.

Премьера сериала «Внутри убийцы» состоится 22 февраля 2024 года

Первый сезон сериала будет состоять из пяти серий, длительность каждого эпизода составит примерно 50 минут. Проект выйдет на «Кинопоиске» — сама платформа уже называет «Внутри убийцы» самым ожидаемым сериалом зимы.

Трейлеры и саундтрек

Первый трейлер проекта «Пыяла» стала международным хитом после выхода «Слова пацана».

Саундтрек к сериалу «Внутри убийцы» написала группа АИГЕЛ

Кстати, саундтрек к «Топям» Владимира Мирзоева тоже был создан этим музыкальным коллективом.

Второй трейлер детективного сериала опубликовали 15 февраля 2024 года. В нем героиня Анастасии Евграфовой объясняет, что даже самый опасный и одержимый маньяк — человек, а не чудовище.

На чем основан сериал

Книга «Внутри убийцы» вышла в 2018 году и стала первой частью трилогии Майка Омера о психологе-профайлере по имени Зои Бентли. Вместе со своим напарником, агентом ФБР Татумом Греем, девушка пытается разыскать опасного маньяка. События романа разворачиваются в американском Чикаго.

Главная героиня романа «Внутри убийцы» Зои Бентли способна не только составить портрет преступника по нескольким деталям, но и спрогнозировать его дальнейшие действия

Роман-триллер Омера мгновенно стал бестселлером. В рейтинге американского маркетплейса Amazon он Стивена Кинга и Джоан Роулинг.

Впоследствии писатель выпустил еще две книги о Зои Бентли.

Трилогия о Зои Бентли:

  • «Внутри убийцы» (2018);
  • «Заживо в темноте» (2019);
  • «Глазами жертвы» (2020).

Сам Майк Омер с энтузиазмом воспринял идею экранизации его романов в России. «Вместо долгих переговоров с американскими студиями я решил присмотреться к другим вариантам — в том числе и к России. За последние два года российский сериальный рынок совершил огромный скачок вперед… Еще один решающий фактор — сериалы здесь снимают быстро и хорошо», — объяснил писатель.

Сюжет

Сюжет сериала будет во многом отличаться от оригинального романа: события «Внутри убийцы» создатели шоу адаптировали под российскую действительность.

Так, действие развернется не в Чикаго, а в мрачном Санкт-Петербурге. Во-первых, города США озер, Мичигане, то Санкт-Петербург омывается водами Невы и Балтийского моря. Во-вторых, Петербург оказывался в центре сюжета многих мистических произведений русской классики — к нему, как к «психоделическому городу, городу-сновидению», обращались в своих трудах Николай Гоголь и Федор Достоевский, поясняет Владимир Мирзоев. Исполнитель одной из главных ролей, актер Тихон Жизневский, называет Петербург «городом немного сумасшедших людей» — именно такая локация идеально подходит для психологического триллера.

Имена и детали биографии главных героев тоже претерпели изменения. В центре сериала «Внутри убийцы» — гениальный профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова), которой тяжело находить общий язык с коллегами.

Ее напарником становится специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох (Тихон Жизневский). Вместе герои должны отыскать маньяка-душителя, который орудует на улицах Санкт-Петербурга. Маньяк ведет себя весьма необычно: тела своих жертв он бальзамирует и выставляет на улицах как своеобразные арт-объекты. Почерк убийцы кажется Волгиной знакомым — девушка подозревает, что этот маньяк 20 лет назад убивал людей в ее родном Троицке.

Исполнительница главной роли Анастасия Евграфова признается, что, хотя в сериале и есть детективная составляющая, сюжет строится не только на ней.

По драматургии это, может, и классический детектив, но по жанру, скорее, психологический триллер

Анастасия Евграфова исполнительница роли Зои Волгиной в сериале «Внутри убийцы»

Актерский состав

Зоя Волгина — первая главная роль Анастасии Евграфовой в столь крупном проекте. Ранее артистка появлялась в сериалах «Как друзья Захара женили» и «Игра на выживание», ее также можно было увидеть в фильмах «Конец прекрасной эпохи» и «Кислота». Ее сериальный напарник Тихон Жизневский — звезда «Майора Грома», «Бременских музыкантов» и еще нескольких громких картин последних лет, в том числе «Топей» Мирзоева. Помимо ведущих актеров, в касте есть и другие интересные имена.

Какие актеры сыграют в сериале «Внутри убийцы»?

Анастасия Евграфова («Будь моим Кириллом») — Зоя Волгина, психолог-профайлер. Гениальный специалист, при этом испытывает проблемы с коммуникацией. «Трупы ее увлекают больше, чем живые люди. Ей тяжело дается общение, поэтому приходится подстраиваться под каждого человека, немного отражая его, как и делают психопаты», — рассказывает Евграфова о своей героине. Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор») — Тимофей Волох, спецсторудник СК, напарник Зои Волгиной. По словам Жизневского, его герой скептически относится к работе женщины-профайлера. Он твердо уверен, что серийные убийцы не имеют права на жизнь, а его подход к работе кардинально отличается от подхода Волгиной. Сергей Шакуров («Любимая женщина механика Гаврилова») — дед Тимофея Волоха, экспрессивный и дерзкий мужчина. Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте») — одна из жертв маньяка-душителя. Диана Енакаева («Монастырь») — Зоя Волгина в детстве.

В касте «Внутри убийцы» также заявлены Яна Сексте («Мастер и Маргарита»), Сергей Гилев («Фишер») и Вероника Мохирева («Топи»). Пока неизвестно, какие роли они сыграют.

Какие фильмы и сериалы про профайлеров посмотреть

«Внутри убийцы» — не первый сериал про профайлеров. Люди с талантом к пониманию психологии и предсказыванию действий преступников, особенно серийных, давно интересовали киноиндустрию. Одним из самых известных проектов на эту тему стал психологический триллер «Молчание ягнят» (1990), в котором роль агента ФБР и профайлера Кларисы Старлинг исполняет Джоди Фостер.

Лучшие фильмы и сериалы про работу профайлеров:

Фильмы и сериалы
Новый парень моей мамы
Игра на выживание
Молчание ягнят
Ганнибал
Мыслить как преступник
Бременские музыканты
Чёрный список
Кислота
Девушка с татуировкой дракона
Менталист
Анастасия Красовская
Ольга Филипук
Диана Енакаева
Тихон Жизневский
Анастасия Евграфова
Сергей Гилев
Джоди Фостер
Владимир Маслов
Владимир Мирзоев
Николай Гоголь
Федор Достоевский
Дмитрий Глуховский
Иван Янковский
Сергей Шакуров
Александр Амиров
Стивен Кинг
Джоан Роулинг
Минюст России
Следственный комитет
Amazon
Яндекс
ФБР