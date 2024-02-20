Синопсис: Советский Союз. Несколько лет идет война в Афганистане. Не поступив в медицинский институт, молодая девушка Дина Каримова решает отправиться на стажировку в военный госпиталь в самом сердце военных действий, чтобы в будущем пройти строгий отбор в вуз. Там она сталкивается не только с ужасами войны, но и с настоящей любовью. Спасенный Диной офицер Герасимов видит в ней смысл своей жизни и готов рискнуть всем, лишь бы быть с ней.