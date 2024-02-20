«Вернуть любой ценой» –одна из последних ролей Сергея Пускепалиса
Опубликован трейлер военной мелодрамы "Вернуть любой ценой" Тимура Алпатова ("Золотая орда", "Художник", "Годунов", "Глухарь").
Одну из главных ролей сыграл Сергей Пускепалис - сериал вошёл в число последних его работ. Актёр погиб в ДТП в 2022 году во время перевозки помощи защитникам Донбасса.
Синопсис: Советский Союз. Несколько лет идет война в Афганистане. Не поступив в медицинский институт, молодая девушка Дина Каримова решает отправиться на стажировку в военный госпиталь в самом сердце военных действий, чтобы в будущем пройти строгий отбор в вуз. Там она сталкивается не только с ужасами войны, но и с настоящей любовью. Спасенный Диной офицер Герасимов видит в ней смысл своей жизни и готов рискнуть всем, лишь бы быть с ней.
В ролях также: Саера Сафари ("Мистер Нокаут"), Антон Батырев ("Грозный", "Абрек", "Дыхание"), Алексей Кравченко ("Иди и смотри"), Марина Александрова ("Домашний арест", "Мосгаз", "Художник"), Агата Муцениеце и другие.
Премьера - в День защитника Отечества, 23 февраля, в онлайн-кинотеатре KION.