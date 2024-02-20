Что известно о фильме «Дэдпул 3»: дата выхода и другие подробности

История о болтливом наемнике Уэйде Уилсоне (то есть Дэдпуле) получила продолжение. Уже летом 2024 года фильм «Дэдпул 3», который получил официальное название «Дэдпул и Росомаха», выйдет в прокат. Фильм с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях — один из самых ожидаемых кинорелизов 2024 года. «Лента.ру» делится подробностями о предстоящей премьере.

Кто такой Дэдпул

Дэдпул (настоящее имя — Уэйд Уилсон) — персонаж комиксов Marvel, созданный художником Робом Лайфелдом и писателем Фабьеном Нисизой. Впервые появился на страницах комикса в 1991 году.

До превращения в супергероя (если точнее, антигероя) Уэйд был трудным подростком. Его мать умерла, когда он был ребенком, а отца застрелил один из друзей Уэйда во время пьянки в клубе. Вскоре после этого Уилсон стал наемником и отправился на службу в Японию, где работал на криминального авторитета по кличке Босс. Отказавшись от одного из заданий Босса, Уэйд был вынужден вернуться в США. Там он влюбился в проститутку Ванессу Карлайл, но, обнаружив у себя рак, разорвал отношения с ней.

После этого к Уэйду обратились люди из Департамента Икс — специальной организации по созданию оружия и наделению людей сверхспособностями. Они предложили ему экспериментальное лечение онкологического заболевания, но на самом деле подвергли Уилсона, как и других подопытных людей, тяжелым экспериментам. Уэйд оказался одним из самых выносливых, и это помогло ему и одолеть рак, и получить способности к регенерации (заживлению любых ран).

В итоге он оказался неуязвимым ко всем болезням и вирусам, а также приобрел нечеловеческую силу. Правда, без побочных эффектов тоже не обошлось — его тело и лицо обезобразились до неузнаваемости

Другие характеристики Дэдпула:

владеет боевыми искусствами;

умеет обращаться с любыми видами оружия;

может менять реальность;

обладает разными версиями себя в альтернативных вселенных.

Что происходило в первых двух фильмах

Первые два фильма рассказывают о получении Уэйдом сверхспособностей и его борьбе с преступными группировками по всему миру.

Осторожно, спойлеры!

Он уничтожает тех, кто подверг его пыткам, и воссоединяется с Ванессой, с которой планировал завести ребенка. Но однажды в их дом врываются бандиты и убивают его возлюбленную. Остро переживая утрату, Дэдпул-Уэйд хочет покончить жизнь самоубийством, но его спасает Колосс, член организации «Люди Икс». Дэдпул становится стажером «Людей Икс» и во время одного из заданий знакомится с молодым мутантом Расселом, который в прошлом убил семью киборга-солдата Кейбла. Кейбл хочет ему отомстить, но Дэдпул защищает юношу. Инсценировав свою смерть, он активирует устройство для путешествия во времени — благодаря этому семья Кейбла остается жива, Рассел передумывает совершать новые убийства, а Дэдпул возвращает к жизни Ванессу и убивает свою альтернативную копию из фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха».

«Дэдпул и Росомаха» станет прямым сиквелом двух предыдущих частей, а еще дебютом персонажа Рейнольдса в киновселенной Marvel. Его решили интегрировать во франшизу после того, как компания Disney купила студию 20th Century Fox 20 марта 2019 года. «Дэдпул и Росомаха» также станет первым фильмом Marvel с рейтингом R (18+) и единственной картиной киновселенной, запланированной на 2024 год — последние несколько релизов, за исключением фильма «Стражи Галактики. Часть 3», оказались не очень успешными в прокате.

Сюжет фильма «Дэдпул и Росомаха»

Известно, что важную роль в событиях третьей части сыграет организация Time Variance Authority («Управление временными изменениями») — космический орган надзора за аномалиями, который впервые появился в сериале «Локи». Ожидается, что в фильме «Дэдпул и Росомаха» TVA узнает, что Уилсон воспользовался машиной времени, и поручит своим агентам нейтрализовать ее. Дэдпул однако решит вмешаться в таймлайн, переместится во время, где существует Росомаха, и дальше будет путешествовать по разным вселенным вместе с ним.

Фанаты предполагают, что в фильме будут показаны события, произошедшие до событий фильма «Логан» 2017 года, поскольку там Росомаха умирает.

Из официального трейлера ленты, который вышел на YouTube 12 февраля, становится понятно, что Дэдпула во время праздника похищают агенты Time Variance Authority, привозят в штаб-квартиру MCU и предлагают Уилсону спасти вселенную. Лица Хью Джекмана в ролике нет, но персонажа легко узнать со спины.

Как связаны Росомаха и Дэдпул

Росомаха (Логан) и Дэдпул (Уйэд Уилсон) не раз пересекались на страницах комиксов, вместе состояли в команде «Сила Икс», участвовали в сражениях, спасали людей и мутантов и пытались наладить отношения между собой.

Друзьями они никогда не были, но сценаристам нравилось исследовать их неразрывную связь

После участия в проекте «Оружие Икс» оба персонажа получили способность к регенерации и сверхсилу, но потом применяли их по-разному. Росомаха, потеряв память, долгое время скитался по миру и в итоге присоединился к «Людям Икс», а Дэдпул стал жестоким наемным убийцей.

В обеих частях «Дэдпула» были отсылки к Росомахе, а исполнитель главной роли Райан Рейнольдс не раз говорил, что было бы здорово сыграть вместе с Джекманом. Последний тоже с энтузиазмом отреагировал на возвращение своего героя, заметив, что в части «Дэдпул и Росомаха» в отношениях персонажей появится новая динамика.

Дата выхода

Изначально премьеру ожидали 3 мая 2024 года, но потом, из-за забастовки актеров, релиз пришлось сдвинуть.

26 июля 2024 года состоится премьера «Дэдпул 3»

Съемки фильма стартовали весной прошлого года в Лондоне и продолжались несколько месяцев. В июле процесс несколько замедлился из-за забастовок актеров и сценаристов, однако, по Ванкувере в декабре 2023 года.

Создатели

Первый фильм о Дэдпуле срежиссировал Тим Миллер, второй — Дэвид Литч. Третью часть «Дэдпула» поставит Шон Леви, который уже работал вместе с Рейнольдсом над картинами «Свободный парень» и «Проект Адам», а с Джекманом — над фильмом «Живая сталь». Сценарий ленты «Дэдпул и Росомаха» напишут Ретт Риз и Пол Верник.

Актеры

В третьем фильме про Дэдпула главным героем останется Уэйд Уилсон, которого сыграет Райан Рейнольдс.

Бразильско-американская актриса Морена Баккарин вернется к роли Ванессы.

Американец индийского происхождения Каран Сони — к роли Долиндера, шофера Дэдпула и его фаната.

Актриса и певица Лесли Аггамс

Брианна Хильдебранд вновь предстанет в образе Сверхзвуковой Боеголовки.

А Сиори Куцуна — в роли ее девушки Юкио.

Хью Джекман сыграет Росомаху — это будет его десятое перевоплощение в персонажа.

Каст пополнился и новыми персонажами, среди которых молодая британская звезда Эмма Коррин («Корона», «Пенниуорт») и Мэттью Макфэдиен («Гордость и предубеждение», «Наследники»). Кого они сыграют, пока неизвестно, но фанаты предполагают, что они могут перевоплотиться в сотрудников TVA, отправленных на поиски Уэйда Уилсона.