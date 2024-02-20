В кино выходят фильмы «Командир», «Один день в Стамбуле» и «Свет»

В четверг, 22 февраля, в российский прокат выходят такие отечественные картины, как основанная на мемуарах генерал-майора Геннадия Зайцева лента «Командир», «Один день в Стамбуле» с артистами «Квартета И» и «Свет», взявшая главный приз на фестивале «Выборг» в 2023 году. Кроме того, зрители смогут посмотреть британскую ленту «Идеальные друзья» — о том, как герои пытаются скрыть труп, чтобы продать дом, и южнокорейскую комедию «Любовь без памяти» — о супругах, которые решили развестись, но попали в аварию и потеряли память.

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«Командир»

Фильм основан на мемуарах генерала-майора Геннадия Зайцева «Альфа — моя судьба». В основе сюжета лежит история о том, как 1 декабря 1988 года четверо преступников захватили автобус с 32 детьми, учителем и водителем в городе Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ). Террористы сутки держали людей в плену, а за их свободу требовали у правительства частный самолёт, деньги и возможность вылететь за границу. Переговоры с бандитами вёл Геннадий Зайцев, руководивший операцией по спасению заложников и задержанию преступников.

Зайцев рос без отца в глухой уральской деревне. В жизни у него было немало препятствий, но он сумел преодолеть их все и стал одним из создателей антитеррористического подразделения «Группа «Альфа».

Съёмки картины проходили в Москве, Перми, Владикавказе, Вологде, а также в Кармадонском ущелье.

«Помимо аэропорта съёмки шли и в нескольких локациях в самой Вологде. Например, 13 февраля мы снимали возле школы на улице Луначарского и на горке в парке Мира. В массовке фильма задействовано большое количество вологжан, было отсмотрено 1000 заявок от желающих поработать на съёмочной площадке», — цитирует бригадира массовки и руководителя группы «Актёры массовых сцен Вологодской области» Алексея Пекаря портал 35media.ru.

«Идеальные друзья» (The Trouble with Jessica)

Супруги Сара и Том из-за финансовых проблем решают продать дом. Когда появляется покупатель, пара устраивает прощальный ужин и приглашает в гости лучших друзей — Ричарда и Бет. Приятный вечер портит прибытие незваной гостьи — писательницы Джессики. Никто не знает, зачем она пришла, но все решают смириться и продолжить общение. Позже Джессику находят в саду мёртвой. Сара переживает, что покупатель, узнав о кончине женщины, откажется от сделки, и просит мужа и друзей помочь ей перевести труп в другое место.

Картину снял Мэтт Уинн. По его словам, работа над этим проектом — мечта режиссёра.

«Идеальные друзья» — это фильм, который я всегда хотел снять: чёрная комедия и сатира на британский средний класс, которая рассматривает, на что он надеется, о чём мечтает, в чём кривит душой и лицемерит», — цитирует слова постановщика портал Digital Spy.

«Любовь без памяти» (30il)

В центре сюжета южнокорейской комедии — супруги Чон-ёль и На-ра. Они женились по любви, но со временем тёплые чувства превратились во взаимную ненависть: герои не выносят друг друга, постоянно спорят и ссорятся. Они подают на развод, после чего им остаётся подождать 30 дней до свободы. Однако супруги внезапно попадают в аварию и оба теряют память. Бывшие возлюбленные борются с амнезией и заново узнают друг друга.

Режиссёром выступил Нам Дэ-джун («Роковой мужчина»). По его словам, во время съёмок картины на площадке царила очень радостная атмосфера.

«Во время съёмок этого фильма не было такого момента, чтобы я не испытывал счастья. На площадке нередко задумывался: «Как я рассмешу зрителей, если не смогу рассмешить того, кто здесь, рядом со мной?» И мы работали над этим коллективно: актёры и съёмочная группа в единении старались создать нечто поистине воодушевляющее», — приводит слова постановщика The Korea Times.

Роли супругов исполнили Кан Ха-ныль («Игра в кальмара») и Чон Со-мин («Корабль в Пусан»). Ранее они снимались вместе в картине «Двадцать».

«Один день в Стамбуле»

По сюжету доктор Герман, писатель Денис, политик Марат и продюсер Константин летят в Стамбул по приглашению друга-бизнесмена Вадика, чтобы повеселиться на его яхте. По прибытии герои узнают, что их приятель умер, но его помощник предлагает гостям устроить поминки на водном судне.

Печальное событие объединяет друзей Вадима. Во время прогулки по Босфору они смеются, вспоминают друга и приходят к выводу, что бизнесмен повлиял на жизнь каждого из них.

Персонажи затронут много непростых тем и в осознают, что смерть Вадика — не худшее, что произошло с ними за день.

«В фильме много фирменных «квартетовских» диалогов — о жизни, женщинах, деньгах, дружбе, судьбе, — но они сильно отличаются от диалогов из «Разговоров мужчин»... Эта история — попытка проанализировать, в какой ты точке находишься, совершал ли ошибки, можно ли было их избежать или именно они привели сначала к успеху, а потом и к падению», — пояснил Барац «РБК».

В разговоре с «Нашим радио» Демидов отметил, что это не типичное развлекательное кино, и не каждый зритель захочет прийти на него.

«Понятно, что мы сняли не сказку, как сейчас модно, и миллиардов не соберём, — сказал артист. — Это не досуговое кино, куда придёт вся семья, начиная с маленького ребёнка и заканчивая пенсионером».

Снял картину режиссёр Авет Оганесян по мотивам спектакля «Один день из смерти Вадика Беляева», основанного в свою очередь на реальной истории друга «Квартета И».

«Свет»

Режиссёр и сценарист Антон Коломеец («Ваш репетитор») снял драматический фильм о переосмыслении прошлого. В интервью «Аргументам и фактам» постановщик признался, что прообразом для главного героя стала его мама.

«В ходе работы над сценарием я попросил её рассказывать истории из своей юности и сегодняшней жизни. Потом преобразовывал их в свою историю, придумывал сценарий. Поэтому сердцем ментально и документально стала жизнь моей мамы», — пояснил Коломеец.

Главная героиня Татьяна (Елена Яковлева) находится на пороге 60-летия. Жизнь её сложилась прекрасно: у неё есть любимый муж, сын, который обязательно приедет на день рождения матери, и друзья. Кроме того, Таню многие уважают за её работу в службе опеки пожилых людей.

Однажды за помощью к Тане обращается мужчина по имени Дмитрий. Он ищет сиделку для родственницы, но отказывается от услуг женщины, услышав её манеру речи. Татьяну задевает поведение нового знакомого. В поисках причины своей реакции она мысленно возвращается в прошлое, когда была ещё молодой, и анализирует, что сподвигло её выбрать эту профессию и как она стала такой, какая есть.