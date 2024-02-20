Фильм «Зона интересов» вышел в онлайне

20 февраля фильм «Зона интересов» вышел в цифровых сервисах. Картину Джонатана Глейзера можно посмотреть в том числе на Amazon Prime и в iTunes.

«Зона интересов» рассказывает историю жизни Рудольфа Хёсса, коменданта концентрационного лагеря Освенцим во времена Второй мировой войны. Он стремится построить жизнь своей мечты для себя и своих близких, живя всего в нескольких метрах от одного из самых ужасающих мест в истории человечества. Фильм основан на одноимённом романе Мартина Эмиса и посвящён теме богатства немецких комендантов, чьё благополучие было построено исключительно на ненависти к евреям.