Грета Гервиг впервые прокомментировала отсутствие номинации на «Оскар-2024»

Режиссер долго хранила молчание.

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Режиссер Грета Гервиг обратила внимание на то, что ее имя не появилось среди номинантов на премию «Оскар» за лучшую режиссуру в 2024 году за работу над фильмом «Барби», несмотря на широкое признание критиков. Академия выбрала других кандидатов на эту награду, включая Жюстин Триет, Мартина Скорсезе, Кристофера Нолана, Йоргоса Лантимоса и Джонатана Глейзера за их фильмы.

В беседе с журналом TIME Гервиг выразила благодарность за признание работы над «Барби» и номинацию фильма в категориях лучший фильм и лучший адаптированный сценарий, написанный совместно с ее мужем Ноем Баумбахом. Она отметила, что предпочитает сосредоточиться на положительных аспектах этой ситуации, сообщает boda.

Гервиг также выразила сожаление по поводу того, что Марго Робби, играющая главную роль в «Барби», не получила номинацию на лучшую женскую роль, но осталась довольна тем, что весь творческий коллектив фильма будет представлен на церемонии.