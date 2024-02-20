Умер Владимир Макеранец, снявший «Семена Дежнева» и «Тем, кто остается жить»
20 февраля ушел из жизни Владимир Макеранец, советский и российский режиссер, сценарист, продюсер и кинооператор.
Владимир Ильич Макеранец, родившийся в 1947 году в Свердловске, был председателем городской организации Союза кинематографистов РФ, президентом Гильдии операторов Урала.
Артист - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ветеран труда Свердловской области.
Кончину 76-летнего режиссера ТАСС подтвердили в региональной организации Союза кинематографистов России. "Умер сегодня", - сообщили там, не называя причину. Прощание состоится в Доме кино, дата и время церемонии станут известны позже.
Макеранец с шестнадцати лет работал на Свердловской киностудии. Окончил операторский факультет ВГИКа. Лауреат массы призов и наград, в том числе - МКФ.
В фильмографии - проекты "Золотой полоз", "Привет, малыш!", "Дети, бегущие от грозы", "В полосе прибоя", "Будни и праздники Серафимы Глюкиной", "Время свиданий", "В стреляющей глуши", "Дом на дюнах", "Семен Дежнёв", "Тем, кто остается жить", "На берегу большой реки", другие.