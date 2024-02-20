Умер Владимир Макеранец, снявший «‎Семена Дежнева» ‎и «‎Тем, кто остается жить»‎

20 февраля ушел из жизни Владимир Макеранец, советский и российский режиссер, сценарист, продюсер и кинооператор.

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Владимир Ильич Макеранец, родившийся в 1947 году в Свердловске, был председателем городской организации Союза кинематографистов РФ, президентом Гильдии операторов Урала.

Артист - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ветеран труда Свердловской области.

Кончину 76-летнего режиссера ТАСС подтвердили в региональной организации Союза кинематографистов России. "Умер сегодня", - сообщили там, не называя причину. Прощание состоится в Доме кино, дата и время церемонии станут известны позже.

Макеранец с шестнадцати лет работал на Свердловской киностудии. Окончил операторский факультет ВГИКа. Лауреат массы призов и наград, в том числе - МКФ.