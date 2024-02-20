Нилов рассказал, что планируется показать в фильме о Владимире Жириновском

В запланированном к выходу на российские экраны фильме об основателе и лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском покажут не только политический путь героя, но и его жизнь, теорию успеха, внутренний мир. Об этом ОТР заявил член ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Ранее режиссер будущего художественного фильма Александр Баранов сообщил о готовности первого драфт сценария, о чем писала «Парламентская газета». По его словам, в жизни Жириновского много «примечательных моментов», которые могут пойти в основу целого сериала. При этом о точных датах начала съемок самого фильма пока ничего не известно.

Нилов отметил, что рассказал режиссеру о бывших однопартийцах и сотрудниках, которые были связаны с Владимиром Жириновским в период создания партии, а также предложил любую другую информационную помощь в создании кинокартины. Он отметил, что впереди — «серьезный творческий процесс». при этом уже сейчас понятно, какой должна быть история.

«Это должна быть такая картина, чтобы там чувствовался дух, мировоззрение и мироощущение основателя ЛДПР, который сумел выйти из глубинки и дойти до победных высот, — сказал депутат, — Там (в фильме, — Прим. ред.) предлагается показать его жизнь, становление как политика, успех, теорию успеха. Показать его внутренний мир, показать со всех сторон, чтобы зрители могли ощутить, что такое Жириновский».