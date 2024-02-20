Нилов рассказал, что планируется показать в фильме о Владимире Жириновском
В запланированном к выходу на российские экраны фильме об основателе и лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском покажут не только политический путь героя, но и его жизнь, теорию успеха, внутренний мир. Об этом ОТР заявил член ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее режиссер будущего художественного фильма Александр Баранов сообщил о готовности первого драфт сценария, о чем писала «Парламентская газета». По его словам, в жизни Жириновского много «примечательных моментов», которые могут пойти в основу целого сериала. При этом о точных датах начала съемок самого фильма пока ничего не известно.
Нилов отметил, что рассказал режиссеру о бывших однопартийцах и сотрудниках, которые были связаны с Владимиром Жириновским в период создания партии, а также предложил любую другую информационную помощь в создании кинокартины. Он отметил, что впереди — «серьезный творческий процесс». при этом уже сейчас понятно, какой должна быть история.
«Это должна быть такая картина, чтобы там чувствовался дух, мировоззрение и мироощущение основателя ЛДПР, который сумел выйти из глубинки и дойти до победных высот, — сказал депутат, — Там (в фильме, — Прим. ред.) предлагается показать его жизнь, становление как политика, успех, теорию успеха. Показать его внутренний мир, показать со всех сторон, чтобы зрители могли ощутить, что такое Жириновский».
Нилов добавил, что на выполнение всех задач уйдет время, поэтому говорить о дате премьеры пока рано.