В кинотеатрах России начались показы фильма «Мадам Паутина» с Сидни Суини
20 февраля в России стартовали первые сеанса фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон и Сидни Суини. Картина добралась до России неофициальными способами: ленту уже показывают в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге и других городах страны — на это обратили внимание «Известия».
Таким образом, новый фильм Sony в киновселенной Человека-паука добрался до России спустя неделю после мировой премьеры. Картина тем временем очень слабо стартовала в США — лента отстаёт даже от провального «Морбиуса» как по сборам, так и по отзывам зрителей.
«Мадам Паутина» рассказывает про Кассандру Уэбб — девушку, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Героиня узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые столкнутся с могущественным врагом.