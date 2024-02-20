Кинокомпания A24 представила второй трейлер фильма Civil War, который выйдет в России под названием «Падение империи». Картина Алекса Гарленда ( «Аннигиляция» ) доберётся до проката страны уже 11 апреля — ровно за сутки до мировой премьеры.

«Падение империи» расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.