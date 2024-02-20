Волгоградский кинотеатр оштрафовали на 50 тысяч из-за показа «Оппенгеймера»

Суд оштрафовал кинотеатр Mori Cinema в Волгограде за показ фильма «Оппенгеймер» без прокатного удостоверения. Об этом сообщается в Telegram-канале Дзержинского районного суда Волгограда.

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Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. По данным следствия, картина, которая была «признана Министерством культуры РФ несоответствующей традиционным российским духовно-нравственным ценностям», была показана в кинотеатре 6 декабря 2023 года.

Сообщается, что представитель организации «Мори Синема Волга» пытался убедить судью в том, что факт демонстрации проекта в кинотеатре доказан не был, а также просил прекратить производство по административному делу.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №137 Дзержинского судебного района Волгограда ООО "Мори Синема Волга" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.58 КоАП РФ (показ фильма без прокатного удостоверения — прим. «Ленты.ру») с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Постановление суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.