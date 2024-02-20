Немецкий политолог сравнил Германию 80-х и популярный сериал

«Советское КГБ играло колоссальную роль в поддержке реформ Андропова и Горбачева. Они начали подсиживать коррумпированных партийцев. Они начали наводить контакты с Западом. Начали рушиться режимы ГДР, Венгрии, советские режимы. Та власть, которая была в Москве, держала план изменить систему в том плане, чтобы оставалась дееспособной. Оставить империю хотя бы. Работа была направлена, чтобы бороться с коррупцией, и начинать договариваться с Западом. Начался совсем другой процесс общения и разрядки», - добавил политик.