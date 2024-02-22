Шпионская драма «ГДР» с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш выходит на НТВ

В понедельник, 26 февраля, в 20.00 в эфире телеканала НТВ - премьера масштабной шпионской драмы "ГДР" с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш в главных ролях. Режиссер Сергей Попов.

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Почему надо смотреть шпионский детектив "ГДР" и как именно он был сделан? Прежде всего потому, что это один из самых крупных политических триллеров, снятых в России за последнее время.

Действие "ГДР" разворачивается осенью 1989 года. Главный герой сериала - советский разведчик Александр Нечаев, который после провала спецзадания вынужден отсиживаться в штаб-квартире Первого главного управления КГБ на скучной аналитической работе. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это несложное задание дает толчок большой истории, которая начнется в Берлине, ГДР, где схлестнутся разведки всего мира.

Огромная империя - СССР - трещит по швам. Процессы распада сложившегося мирового порядка готовы смести все на своем пути. Нечаев оказывается в Берлине, который бурлит и ждет перемен. Происходящее приковывает внимание главных разведок мира. Их главный интерес - архивы министерства госбезопасности ГДР (Штази) с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могут оказать кардинальное влияние на Европу и мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей. Время глобальных перемен бросает разведчику все новые вызовы: трудно разобраться, кто твой друг, а кто враг, где помощь, а где подстава.

В "ГДР" есть яркие погони и перестрелки, элементы психологического триллера, роковая женщина и любовь, террористические группировки, неожиданные и опасные повороты, которые ставят жизни героев сериала на опасную грань.

Кроме вымышленных персонажей, в "ГДР" появляются реальные исторические деятели: заслуженный артист России Виталий Коваленко сыграл первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. В роли его супруги - Раисы Горбачевой - актриса театра и кино Мадлен Джабраилова. Также в сериале можно увидеть Эдуарда Шеварнадзе, Бориса Ельцина, Александра Яковлева, Владимира Крючкова, Маркуса Вольфа и других исторических деятелей.

Сериал "ГДР" - это новое слово в российской сериальной индустрии по масштабам и технологиям съемок. 164 съемочных дня в Москве, Калининграде, Выборге, а также Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле.

Всего в процессе съемок было задействовано: 10 самолетов (МиГ-23, Ил-76, Ту-154, Cessna); 816 ретроавтомобилей, из них 40 - в трюковых сценах; уникальный спецтранспорт - бронеавтомобиль Михаила Горбачева, автомобиль Morgan, пассажирский автобус IFA, пожарная машина; 9 мотоциклов, включая образец 1939 года. "РГ" первый раз публикует эту статистику.

Специально для "ГДР" было отшито около 80 процентов одежды, а также более 30 комплектов немецкой формы. В кинопарке в Новой Москве были построены две декорации: часть Берлинской стены с КПП и киностудия DEFA, в которой по сюжету проходят съемки вестерна с американским певцом Эвансом. Как это было сделано - можно смотреть уже с 26 февраля на НТВ.

Прямая речь

Линда Лапиньш, актриса:

"Моя героиня Ингрид - один из самых неоднозначных персонажей, которых мне приходилось играть. Ее линия - это история человека в "мясорубке истории", который отчаянно пытался не угодить в этот "винт"... В первую очередь в проекте меня привлекла тема, на которую авторы хотели поговорить. И, безусловно, роль. Это моя вторая роль на незнакомом мне языке, и это определенно был вызов. А вызовы я люблю - держат в тонусе.

Интересно было окунуться в историю, атмосферу Германии 80-х: время подпольных панк-клубов, "музыки неуполномоченных", внутренней непокорности, дерзости, желания быть услышанным. Все, что касается андерграундной жизни Германии. Большую часть информации я черпала из документальных фильмов и написанных воспоминаний. Новых навыков осваивать не пришлось, а вот достать из загашника такой актерский инструмент, как танец, наконец-то выдалась возможность, а благодаря работе операторов на экране это превратилось в настоящую феерию".

Василий Павлов - автор сценария и креативный продюсер:

"Сам сценарий сериала построен на двух мощных сюжетных линиях: первая - это шпионские приключения в Берлине, насыщенные экшеном, загадками, детективными поворотами, личными отношениями героев, вторая линия может быть незаметна сразу, потому что разворачивается постепенно, не спеша - это события, происходившие в это время в Кремле.