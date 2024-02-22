Шпионская драма "ГДР" с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш выходит на НТВ
В понедельник, 26 февраля, в 20.00 в эфире телеканала НТВ - премьера масштабной шпионской драмы "ГДР" с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш в главных ролях. Режиссер Сергей Попов.
Почему надо смотреть шпионский детектив "ГДР" и как именно он был сделан? Прежде всего потому, что это один из самых крупных политических триллеров, снятых в России за последнее время.
Действие "ГДР" разворачивается осенью 1989 года. Главный герой сериала - советский разведчик Александр Нечаев, который после провала спецзадания вынужден отсиживаться в штаб-квартире Первого главного управления КГБ на скучной аналитической работе. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это несложное задание дает толчок большой истории, которая начнется в Берлине, ГДР, где схлестнутся разведки всего мира.
Огромная империя - СССР - трещит по швам. Процессы распада сложившегося мирового порядка готовы смести все на своем пути. Нечаев оказывается в Берлине, который бурлит и ждет перемен. Происходящее приковывает внимание главных разведок мира. Их главный интерес - архивы министерства госбезопасности ГДР (Штази) с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могут оказать кардинальное влияние на Европу и мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей. Время глобальных перемен бросает разведчику все новые вызовы: трудно разобраться, кто твой друг, а кто враг, где помощь, а где подстава.
В "ГДР" есть яркие погони и перестрелки, элементы психологического триллера, роковая женщина и любовь, террористические группировки, неожиданные и опасные повороты, которые ставят жизни героев сериала на опасную грань.
Кроме вымышленных персонажей, в "ГДР" появляются реальные исторические деятели: заслуженный артист России Виталий Коваленко сыграл первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. В роли его супруги - Раисы Горбачевой - актриса театра и кино Мадлен Джабраилова. Также в сериале можно увидеть Эдуарда Шеварнадзе, Бориса Ельцина, Александра Яковлева, Владимира Крючкова, Маркуса Вольфа и других исторических деятелей.
Сериал "ГДР" - это новое слово в российской сериальной индустрии по масштабам и технологиям съемок. 164 съемочных дня в Москве, Калининграде, Выборге, а также Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле.
Всего в процессе съемок было задействовано: 10 самолетов (МиГ-23, Ил-76, Ту-154, Cessna); 816 ретроавтомобилей, из них 40 - в трюковых сценах; уникальный спецтранспорт - бронеавтомобиль Михаила Горбачева, автомобиль Morgan, пассажирский автобус IFA, пожарная машина; 9 мотоциклов, включая образец 1939 года. "РГ" первый раз публикует эту статистику.
Специально для "ГДР" было отшито около 80 процентов одежды, а также более 30 комплектов немецкой формы. В кинопарке в Новой Москве были построены две декорации: часть Берлинской стены с КПП и киностудия DEFA, в которой по сюжету проходят съемки вестерна с американским певцом Эвансом. Как это было сделано - можно смотреть уже с 26 февраля на НТВ.
Прямая речь
Линда Лапиньш, актриса:
"Моя героиня Ингрид - один из самых неоднозначных персонажей, которых мне приходилось играть. Ее линия - это история человека в "мясорубке истории", который отчаянно пытался не угодить в этот "винт"... В первую очередь в проекте меня привлекла тема, на которую авторы хотели поговорить. И, безусловно, роль. Это моя вторая роль на незнакомом мне языке, и это определенно был вызов. А вызовы я люблю - держат в тонусе.
Интересно было окунуться в историю, атмосферу Германии 80-х: время подпольных панк-клубов, "музыки неуполномоченных", внутренней непокорности, дерзости, желания быть услышанным. Все, что касается андерграундной жизни Германии. Большую часть информации я черпала из документальных фильмов и написанных воспоминаний. Новых навыков осваивать не пришлось, а вот достать из загашника такой актерский инструмент, как танец, наконец-то выдалась возможность, а благодаря работе операторов на экране это превратилось в настоящую феерию".
Василий Павлов - автор сценария и креативный продюсер:
"Сам сценарий сериала построен на двух мощных сюжетных линиях: первая - это шпионские приключения в Берлине, насыщенные экшеном, загадками, детективными поворотами, личными отношениями героев, вторая линия может быть незаметна сразу, потому что разворачивается постепенно, не спеша - это события, происходившие в это время в Кремле.
Вторая линия более спокойная, напоминает по жанру политический триллер, между собой мы называли ее "шекспировской пьесой". В ней все статично, без шпионской беготни. Влиятельные люди сидят в кабинетах и разговаривают, но то, что стоит за их разговорами, и составляет суть линии - они меняют историю, борются друг с другом, без драк и перестрелок. Писать такие сцены особенно тяжело. Именно над этой линией мы трудились дольше всего, постоянно переписывали, потому что все нужно было пропустить через себя. Изначально кажется, что эти линии никак не связаны между собой, но ближе к финалу становится ясно, что это не так. Эти сюжетные линии пересекутся. И окажется, что они обе крайне важны для нашей истории".