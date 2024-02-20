Минкультуры поддержит кино об истории и культуре России в 2024 году

Министерство культуры определило приоритетные темы государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2024 году. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Как писала «Парламентская газета», ранее Владимир Путин поручил Правительству разработать и реализовать меры по реставрации, оцифровке и размещению в интернете советской анимации.