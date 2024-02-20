Минкультуры поддержит кино об истории и культуре России в 2024 году
Министерство культуры определило приоритетные темы государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2024 году. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Господдержку приоритетно получит кино на следующие темы:
- Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных российских духовно-нравственных ценностей — патриотизм, единство народов России и межконфессиональный мир.
- Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка.
- Сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей. Поддержка материнства и детства, института семьи, укрепление позитивного образа многодетной семьи.
- Наука России: инновации, технологии, приоритеты.
- Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Исторические победы России. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Освободительная миссия советского солдата. Российские военные как положительный образ, воплощающий лучшие качества человека: смелость, отвагу, доброту, преданность и патриотизм, неуклонное следование кодексу чести.
- Россия — современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации. Гражданская позиция. Объединение общества. Морально-этический выбор.
- Герои среди нас — фильмы о выдающихся личностях России. Фильмы о достижениях и победах в культуре, истории, науке и спорте. Популяризация профессий. Школа и институт как важные этапы адаптации в социуме и личностного ориентирования. Роль педагогов и наставников в формировании личности. Формирование жизненных ценностей, ориентиров и представления о безопасном образе жизни на этапе взросления. Модели поведения и созидательная мотивация современной молодежи.
- Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей. Повышение социального статуса рабочего и инженера, научно-исследовательской и инновационной деятельности.
- Кинолетопись. Современное состояние, культура и традиции регионов России. Развитие Дальнего Востока и Арктики. Жизнь малых городов и сел, жизнь в провинции. Малороссия как историческая область России. Бережное отношение к природе страны, экономика замкнутого цикла.
- Экранизация произведений русской классической литературы, образов русского фольклора, в том числе с применением средств анимации.
- Противодействие терроризму и его идеологии, иным проявлениям экстремизма, нацизма, фашизма. Самоотверженность и жертвенность российских воинов в борьбе с экстремизмом в ходе специальной военной операции. Миротворческая миссия России. Россия как оплот народов и наций, борющихся за самоопределение, основоположник антиколониального движения.
- Духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России. Волонтерское движение в России и странах СНГ. Международное гуманитарное сотрудничество. Традиционная роль России в стабилизации международных отношений, поиске мирного решения международных конфликтов. Защита и покровительство единоверцам за рубежом. Внешнеполитические победы России. Успехи российской внешней разведки.
- Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями. Добровольчество в России. Активное долголетие.
- Повышение туристической привлекательности регионов России и государства в целом. Пропаганда здорового образа жизни и сохранения народонаселения.
- Россия — уникальный пример сосуществования разных конфессий. История становления российской многоконфессиональности. Разрушительные последствия межрелигиозной розни.
Как писала «Парламентская газета», ранее Владимир Путин поручил Правительству разработать и реализовать меры по реставрации, оцифровке и размещению в интернете советской анимации.