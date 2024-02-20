Расписание выхода сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»
25 февраля состоится премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». Шоу продолжит историю оригинального шоу и расскажет о том, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл. Женщина вооружается верной катаной и отправляется на его поиски, уничтожая толпы опасных зомби.
В первый сезон «Выживших» войдёт всего шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по воскресеньям. Финал состоится 31 марта. В России шоу покажет «Амедиатека» — премьера запланирована на 26 февраля. Эпизоды будут выходить с небольшим опозданием после выхода в США.
Расписание выхода сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»
1-я серия - 25 февраля
2-я серия - 3 марта
3-я серия - 10 марта
4-я серия - 17 марта
5-я серия - 24 марта
6-я серия - 31 марта
Чемпионат.com: главные новости