Расписание выхода сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

25 февраля состоится премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». Шоу продолжит историю оригинального шоу и расскажет о том, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл. Женщина вооружается верной катаной и отправляется на его поиски, уничтожая толпы опасных зомби.

В первый сезон «Выживших» войдёт всего шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по воскресеньям. Финал состоится 31 марта. В России шоу покажет «Амедиатека» — премьера запланирована на 26 февраля. Эпизоды будут выходить с небольшим опозданием после выхода в США.