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Расписание выхода сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

25 февраля состоится премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие». Шоу продолжит историю оригинального шоу и расскажет о том, как Мишонн ищет Рика, которого держит в плену глава Гражданской республики по имени Билл. Женщина вооружается верной катаной и отправляется на его поиски, уничтожая толпы опасных зомби.

Расписание выхода сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»
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В первый сезон «Выживших» войдёт всего шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по воскресеньям. Финал состоится 31 марта. В России шоу покажет «Амедиатека» — премьера запланирована на 26 февраля. Эпизоды будут выходить с небольшим опозданием после выхода в США.

Расписание выхода сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

1-я серия - 25 февраля

2-я серия - 3 марта

3-я серия - 10 марта

4-я серия - 17 марта

5-я серия - 24 марта

6-я серия - 31 марта

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