Новый мультсериал «Люди Икс» не станет каноном для киновселенной Marvel

Фанаты сразу же начали гадать, станут ли события мультсериала каноном для текущей киновселенной Marvel. Как рассказал шоураннер Бо Де Майо, он и его команда создают «собственное произведение», подтвердив, что анимационный проект никак не связан с событиями в фильмах и сериалах компании. Это значит, что авторам не придётся учитывать происходящее во вселенных друг друга.