Опубликованы фото со съемок отмененного приквела «‎Игры престолов»‎ с Наоми Уоттс

В Сети недавно распространились первые фото со съёмочной площадки "Кровавой луны" с Наоми Уоттс - первого приквела "Игры престолов", которому не было суждено увидеть свет.

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Напомним, съёмки "Кровавой луны" (альтернативное название - "Долгая ночь") стартовали в 2019 году, ещё до начала работы над "Домом Дракона". В шоу должна была пойти речь о событиях, произошедших задолго до сюжета основной саги - о временах Эры героев и Долгой ночи.

Уже был набран каст, включая американскую звезду Наоми Уоттс и снят пилот. Однако вскоре было объявлено о том, что работа над проектом отменена.

Как сообщают источники, шоу излишне изобиловало современными трендами даже для HBO. В частности, там появлялся чернокожий Король ночи (да!), ЛГБТ-персонажи (движение запрещено в РФ) и предок суровых северян Старков смешанной расы. Да и утверждённый каст прозрачно указывал на идеологическую заряженность сериала. Так что жалеют о нём далеко не все. Больше всех - наверное, компании WB и HBO - о 30 млн фунтов и трёх годах производства, потраченных впустую.