Сериал о роскошной жизни богатых россиян «Престиж». Каким получился наш ответ «Большой маленькой лжи»?

В онлайн-кинотеатре Start состоялась премьера детективного сериала «Престиж» Сергея Сенцова о таинственном преступлении в элитном российском поселке. Что критики говорят о шоу, кто сыграл в нем главные роли и почему его сравнивают с легендарным проектом «Большая маленькая ложь» — в материале «Ленты.ру».

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О чем сериал «Престиж»?

Сюжет вращается вокруг элитного поселка «Престиж», в котором живут топ-менеджеры, чиновники, знаменитости и другие богатые россияне со своими семьями и прислугой. Когда в семье Филимоновых таинственно уходит из жизни няня, соседи начинают подозревать в причастности людей, которые воспитывают их детей и ведут хозяйство. За расследование преступления берется «королева местной полиции» Елизавета Егоровна.

Героиня быстро выясняет, что злоумышленником может оказаться не только кто-то из прислуги, но даже состоятельные жители поселка

По крайней мере, мотивы для этого есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа». Детектив представлен в сказочной эстетике: по сюжету, эту историю бабушка-следователь рассказывает внукам, как сказку, годы спустя.

Кто сыграл главные роли в «Престиже»?

Главную роль в сериале исполнила народная артистка России Ирина Розанова. Она играет полицейскую Елизавету Егоровну, которая ведет расследование таинственной гибели няни. 62-летняя Ирина Розанова известна по таким фильмам и сериалам, как «Облако-рай», «На тебя уповаю», «Слуга», «Мамы чемпионов», «Спас под березами» и «Фурцева. Легенда о Екатерине». Вместе с Розановой в шоу снялись многие другие звезды, в том числе Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Вера Кинчева, Настасья Самбурская, Анна Уколова, Илья Любимов и Аскар Ильясов. Также в проекте появится певица Ирина Дубцова, победительница проекта «Фабрики звезд — 4».

Режиссером шоу выступил Сергей Сенцов, создатель самого громкого и безумного российского нео-нуара 2022 года «1703» с Гошей Куценко в главной роли

Среди других работ Сенцова — популярные комедийные сериалы «Физрук» с Дмитрием Нагиевым и «Дылды» с Павлом Деревянко. Проект разрабатывался онлайн-кинотеатром Start совместно с киностудией КИТ и телеканалом СТС.

Что СМИ говорят о сериале?

Критики в целом оказались довольны детективным сериалом, посвятив ему в основном положительные рецензии. «Газета.Ru» отмечает, что сериал Сенцова немного проигрывает «1703» в некоторых моментах, однако сериалу после просмотра первых эпизодов хочется дать шанс. Сайт «Канобу» утверждает, что «Престиж» с первых сцен цепляет красочным визуалом и продуманным сеттингом.

Портал Леонида Куравлева из фильма «Ищите женщину». Ресурс kino-teatr.ru обратил внимание на то, что на первом плане в шоу оказываются женские персонажи, тогда как мужчины находятся будто бы в зависимом положении.

На что похож «Престиж»?

Еще до релиза сериал сравнивали с американским детективом «Большая маленькая ложь» шоураннера Дэвида Э. Келли, основанным на бестселлере австралийской писательницы Лианы Мориарти. В нем рассказывается о трагедии на благотворительном балу в школе богатого города где-то в штате Калифорния, США. Имя жертвы держится в секрете, а сюжет фокусируется на пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все взрослые представители этих семей загадочным образом связаны с преступлением. Смысл шоу, однако, в том, что семейные проблемы, страшные тайны могут скрываться за внешне красивым и дорогим фасадом и что домашнее насилие встречается и в состоятельных семьях.

Красноречивым вышел и слоган шоу «Богатые тоже плачут», отсылающий к мексиканскому телесериалу 1979 года

Критики также нашли в «Престиже» сходства с американской комедийной антологией Марка Черри «Почему женщины убивают». Первый сезон рассказывает о трех женщинах из Пасадины, штат Калифорния, США, которые живут в разные эпохи. Все они сталкиваются с супружеской неверностью, которая становится точкой отсчета событий, приводящих к бытовым преступлениям со смертельным исходом.

На этом аналогии не заканчиваются — шоу уже успели сравнить с «Отчаянными домохозяйками» из-за обилия женских персонажей на первом плане и даже с сериалом Netflix «Уэнсдэй» благодаря схожей мрачной палитре цветов.

Сколько эпизодов в сериале «Престиж»?

Всего шоу будет состоять из восьми эпизодов. Премьера первых двух серий проекта состоялась 15 февраля, последующие будут выходить раз в неделю. Посмотреть детектив можно в онлайн-кинотеатрах Start и Okko.