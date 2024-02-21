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Сериал о роскошной жизни богатых россиян «Престиж». Каким получился наш ответ «Большой маленькой лжи»?

В онлайн-кинотеатре Start состоялась премьера детективного сериала «Престиж» Сергея Сенцова о таинственном преступлении в элитном российском поселке. Что критики говорят о шоу, кто сыграл в нем главные роли и почему его сравнивают с легендарным проектом «Большая маленькая ложь» — в материале «Ленты.ру».

Сериал о роскошной жизни богатых россиян «Престиж». Каким получился наш ответ «Большой маленькой лжи»?
© Lenta.ru

Дата выхода: 15 февраля Страна: Россия Продолжительность: 8 серий по 48 мин. Режиссер: Сергей Сенцов В ролях: Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Вера Кинчева, Настасья Самбурская

О чем сериал «Престиж»?

Сюжет вращается вокруг элитного поселка «Престиж», в котором живут топ-менеджеры, чиновники, знаменитости и другие богатые россияне со своими семьями и прислугой. Когда в семье Филимоновых таинственно уходит из жизни няня, соседи начинают подозревать в причастности людей, которые воспитывают их детей и ведут хозяйство. За расследование преступления берется «королева местной полиции» Елизавета Егоровна.

Героиня быстро выясняет, что злоумышленником может оказаться не только кто-то из прислуги, но даже состоятельные жители поселка

По крайней мере, мотивы для этого есть абсолютно у каждого обитателя «Престижа». Детектив представлен в сказочной эстетике: по сюжету, эту историю бабушка-следователь рассказывает внукам, как сказку, годы спустя.

Кто сыграл главные роли в «Престиже»?

Главную роль в сериале исполнила народная артистка России Ирина Розанова. Она играет полицейскую Елизавету Егоровну, которая ведет расследование таинственной гибели няни. 62-летняя Ирина Розанова известна по таким фильмам и сериалам, как «Облако-рай», «На тебя уповаю», «Слуга», «Мамы чемпионов», «Спас под березами» и «Фурцева. Легенда о Екатерине». Вместе с Розановой в шоу снялись многие другие звезды, в том числе Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, Вера Кинчева, Настасья Самбурская, Анна Уколова, Илья Любимов и Аскар Ильясов. Также в проекте появится певица Ирина Дубцова, победительница проекта «Фабрики звезд — 4».

Режиссером шоу выступил Сергей Сенцов, создатель самого громкого и безумного российского нео-нуара 2022 года «1703» с Гошей Куценко в главной роли

Среди других работ Сенцова — популярные комедийные сериалы «Физрук» с Дмитрием Нагиевым и «Дылды» с Павлом Деревянко. Проект разрабатывался онлайн-кинотеатром Start совместно с киностудией КИТ и телеканалом СТС.

Что СМИ говорят о сериале?

Критики в целом оказались довольны детективным сериалом, посвятив ему в основном положительные рецензии. «Газета.Ru» отмечает, что сериал Сенцова немного проигрывает «1703» в некоторых моментах, однако сериалу после просмотра первых эпизодов хочется дать шанс. Сайт «Канобу» утверждает, что «Престиж» с первых сцен цепляет красочным визуалом и продуманным сеттингом.

Портал Леонида Куравлева из фильма «Ищите женщину». Ресурс kino-teatr.ru обратил внимание на то, что на первом плане в шоу оказываются женские персонажи, тогда как мужчины находятся будто бы в зависимом положении.

На что похож «Престиж»?

Еще до релиза сериал сравнивали с американским детективом «Большая маленькая ложь» шоураннера Дэвида Э. Келли, основанным на бестселлере австралийской писательницы Лианы Мориарти. В нем рассказывается о трагедии на благотворительном балу в школе богатого города где-то в штате Калифорния, США. Имя жертвы держится в секрете, а сюжет фокусируется на пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все взрослые представители этих семей загадочным образом связаны с преступлением. Смысл шоу, однако, в том, что семейные проблемы, страшные тайны могут скрываться за внешне красивым и дорогим фасадом и что домашнее насилие встречается и в состоятельных семьях.

Красноречивым вышел и слоган шоу «Богатые тоже плачут», отсылающий к мексиканскому телесериалу 1979 года

Критики также нашли в «Престиже» сходства с американской комедийной антологией Марка Черри «Почему женщины убивают». Первый сезон рассказывает о трех женщинах из Пасадины, штат Калифорния, США, которые живут в разные эпохи. Все они сталкиваются с супружеской неверностью, которая становится точкой отсчета событий, приводящих к бытовым преступлениям со смертельным исходом.

На этом аналогии не заканчиваются — шоу уже успели сравнить с «Отчаянными домохозяйками» из-за обилия женских персонажей на первом плане и даже с сериалом Netflix «Уэнсдэй» благодаря схожей мрачной палитре цветов.

Сколько эпизодов в сериале «Престиж»?

Всего шоу будет состоять из восьми эпизодов. Премьера первых двух серий проекта состоялась 15 февраля, последующие будут выходить раз в неделю. Посмотреть детектив можно в онлайн-кинотеатрах Start и Okko.

  • 1-я серия — 15 февраля
  • 2-я серия — 15 февраля
  • 3-я серия — 22 февраля
  • 4-я серия — 29 февраля
  • 5-я серия — 7 марта
  • 6-я серия — 14 марта
  • 7-я серия — 21 марта
  • 8-я серия — 28 марта
Фильмы и сериалы
Престиж
Отчаянные домохозяйки
Отчаянная домохозяйка
Большая маленькая ложь
Марк Черри
Аскар Ильясов
Сергей Сенцов
Вера Кинчева
Илья Любимов
Лиана Мориарти
Павел Деревянко
Любовь Толкалина
Анна Уколова
Леонид Куравлев
Ирина Розанова
Ирина Дубцова
Юлия Снигирь
Гоша Куценко
Настасья Самбурская