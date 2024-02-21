Умер автор заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши!» режиссер Владимир Самсонов

На 88-м году жизни скончался российский режиссер мультипликационных фильмов Владимир Самсонов, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своем Telegram-канале.

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«Сегодня скончался режиссер Владимир Самсонов», – написал он.

По словам Капкова, россиянам Самсонов наиболее известен как режиссер мультфильма-мюзикла «Очень синяя борода» по мотивам одноименной сказки Шарля Перро с песнями Геннадия Гладкова и Юлия Кима.