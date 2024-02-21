Умер автор заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши!» режиссер Владимир Самсонов
На 88-м году жизни скончался российский режиссер мультипликационных фильмов Владимир Самсонов, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своем Telegram-канале.
«Сегодня скончался режиссер Владимир Самсонов», – написал он.
По словам Капкова, россиянам Самсонов наиболее известен как режиссер мультфильма-мюзикла «Очень синяя борода» по мотивам одноименной сказки Шарля Перро с песнями Геннадия Гладкова и Юлия Кима.
Также Самсонов в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению. Он был автором заставки «Спокойной ночи, малыши!», которая использовалась в телепередаче в 1986–1994 годах.