Новую часть «Мира Юрского периода» может снять режиссер «Создателя» и «Изгоя-один»
По информации издания The Hollywood Reporter, постановщиком новой части «Мира Юрского периода» может выступить Гаррет Эдвардс, режиссёр «Создателя» 2023 года и «Звёздных войн: Изгоя-один».
Сообщается, что Эдвардс ведёт с Universal Pictures переговоры. Также подчёркивается, что Эдвардс разбирается в особенностях создания различных существ благодаря своему прорывному инди-фильму «Монстры» и последующему фильму «Годзилла».
Ранее на пост режиссёра должен был встать Дэвид Литч, но переговоры с ним сорвались из-за неизвестных причин.
Новый фильм станет совершенно новым взглядом на франшизу и предложит свежую сюжетную линию. Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Лора Дёрн и Сэм Нил не вернутся к своим ролям. Каст будет собран с нуля.
Премьера фильма намечена на 2 июля 2025 года.