Новую часть «Мира Юрского периода» может снять режиссер «Создателя» и «Изгоя-один»

По информации издания The Hollywood Reporter, постановщиком новой части «Мира Юрского периода» может выступить Гаррет Эдвардс, режиссёр «Создателя» 2023 года и «Звёздных войн: Изгоя-один».

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Сообщается, что Эдвардс ведёт с Universal Pictures переговоры. Также подчёркивается, что Эдвардс разбирается в особенностях создания различных существ благодаря своему прорывному инди-фильму «Монстры» и последующему фильму «Годзилла».

Ранее на пост режиссёра должен был встать Дэвид Литч, но переговоры с ним сорвались из-за неизвестных причин.

Новый фильм станет совершенно новым взглядом на франшизу и предложит свежую сюжетную линию. Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Лора Дёрн и Сэм Нил не вернутся к своим ролям. Каст будет собран с нуля.