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Wink.ru попал в Книгу рекордов России: премьера детектива «ГДР» состоялась в наибольшем количестве кинотеатров

Видеосервис Wink.ru 16 февраля 2024 года получил сертификат рекордсмена Книги рекордов России за самую большую киносериальную премьеру в стране. В 30 кинотеатрах от Калининграда до Владивостока прошли показы нового 14-серийного шпионского детектива «ГДР» (16+). Суммарно, первые эпизоды в режиме офлайн увидели более 5 000 зрителей.

Wink.ru попал в Книгу рекордов России
© Первоисточник

Первый уикэнд со дня цифровой премьеры «ГДР» показал высокий интерес к сериалу - в Wink.ru его уже посмотрели более 1 млн зрителей, выведя проект в число лидеров линейки Wink Originals. Также сегодня «ГДР» занял первую строчку в рейтинге популярных сериалов по версии сайта «Кинопоиска».

«Для нас важно, чтобы контент, который мы производим, был близок каждому жителю нашей страны. Проводя допремьерные офлайн-показы мы максимально приближаем проекты к нашим зрителем в разных регионах России, буквально ломая четвертую стену между зрителем и контентом. И мы видим по результатам просмотров, что такой подход повышает интерес к премьерам, приводя в онлайн-кинотеатр новых зрителей. “ГДР” уже показывает очень хорошие цифры по просмотрам, и мы желаем проекту новых рекордов», - сказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.

«Я посетил три премьерных показа, в Москве, Калининграде и Красноярске, и очень жалею, что не смог побывать везде, так как сроки были довольно ограничены. Но я рад, что Wink сделал подобную акцию именно с сериалом “ГДР” и считаю, что это прекрасный старт для проекта», - поделился продюсер сериала Юрий Сапронов.

Все 14 серий нового проекта стали доступны подписчикам 16 февраля эксклюзивно на Wink.ru, а с 26 февраля проект начнет выходить в эфире телеканала НТВ. Сериал создан кинокомпанией «Всемирные русские студии» при участии НТВ, Wink, «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главные роли в сериале исполнили Александр Горбатов, Дарья Урсуляк и Линда Лапиньш. Съемки проходили в Москве, Калининграде и области, Выборге, Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле. В производстве масштабной драмы были задействованы более 7,5 тыс. человек, в том числе 98 актеров основного каста и более 6,8 тыс. актеров массовых сцен. Над постановкой 167 трюковых сцен работали 363 каскадера, более 100 художников и декораторов были привлечены к созданию визуального ряда проекта. Также в процессе съемок были задействованы более 10 самолетов, 816 ретроавтомобилей, уникальный спецтранспорт вроде бронеавтомобиля Михаила Горбачева и 9 мотоциклов, включая модель 1939 года.

Действие «ГДР» разворачиваются осенью 1989 года. Огромная империя - СССР - трещит по швам. Процессы распада сложившегося мирового порядка готовы смести все на своем пути. Главный герой сериала - советский разведчик Александр Нечаев, который после провала спецзадания вынужден отсиживаться на скучной аналитической работе. Но однажды прекрасно владеющему немецким языком Нечаеву поручают проследить в Москве за труппой берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную информацию. Это несложное задание - только завязка большой истории. Нечаев оказывается в Берлине, который бурлит и ждет перемен. Это приковывает внимание главных разведок мира. Их главный интерес - архивы Министерства госбезопасности ГДР (Штази) с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могут оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей. Время глобальных перемен бросает разведчику всё новые вызовы: трудно разобраться, кто твой друг, а кто враг, где помощь, а где хитроумная подстава.

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=vi6WXkYxC6s

Постер: https://disk.yandex.ru/d/_FqrEy8odG5YMA

Характер-постеры: https://disk.yandex.ru/d/tPg06MvBFCHwMw

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/31bvCS20OPt1SQ (копирайт - онлайн-кинотеатр Wink.ru).

О сериале «ГДР» (16+)

Производство: «Всемирные русские студии» при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink.ru, «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)

Количество серий: 14

Жанр: шпионский детектив, политический триллер

Режиссер-постановщик: Сергей Попов

Авторы сценария: Василий Павлов, Вячеслав Рогожкин, Юрий Бурносов, Андрей Житков, Юрий Сапронов

Оператор-постановщик: ГайкКиракосян

Художник-постановщик: Сергей Иванов

Продюсеры: Юрий Сапронов, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Наталья Лазарева, Никита Сапронов

Продюсеры НМГС: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

В ролях: Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Линда Лапиньш, Вадим Андреев, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Елизавета Базыкина.

Wink.ru - винк.ру, Wink Originals - винк ориджиналс

Фильмы и сериалы
Вячеслав Рогожкин
Линда Лапиньш
Геннадий Блинов
Андрей Житков
Антон Володькин
Василий Павлов
Кирилл Зайцев
Максим Рыбаков
Александр Горбатов
Евгений Харитонов
Вадим Андреев
Алексей Земский
Тимур Вайнштейн
Наталья Лазарева
Дарья Урсуляк
Юрий Сапронов
Сергей Попов
Александр Нечаев
Александр Голубев
Федор Бондарчук
Михаил Горбачев
Сергей Иванов
Татьяна Лютаева
Институт развития интернета