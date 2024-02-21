Wink.ru попал в Книгу рекордов России

Видеосервис Wink.ru 16 февраля 2024 года получил сертификат рекордсмена Книги рекордов России за самую большую киносериальную премьеру в стране. В 30 кинотеатрах от Калининграда до Владивостока прошли показы нового 14-серийного шпионского детектива «ГДР» (16+). Суммарно, первые эпизоды в режиме офлайн увидели более 5 000 зрителей.

Первый уикэнд со дня цифровой премьеры «ГДР» показал высокий интерес к сериалу - в Wink.ru его уже посмотрели более 1 млн зрителей, выведя проект в число лидеров линейки Wink Originals. Также сегодня «ГДР» занял первую строчку в рейтинге популярных сериалов по версии сайта «Кинопоиска».

«Для нас важно, чтобы контент, который мы производим, был близок каждому жителю нашей страны. Проводя допремьерные офлайн-показы мы максимально приближаем проекты к нашим зрителем в разных регионах России, буквально ломая четвертую стену между зрителем и контентом. И мы видим по результатам просмотров, что такой подход повышает интерес к премьерам, приводя в онлайн-кинотеатр новых зрителей. “ГДР” уже показывает очень хорошие цифры по просмотрам, и мы желаем проекту новых рекордов», - сказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.

«Я посетил три премьерных показа, в Москве, Калининграде и Красноярске, и очень жалею, что не смог побывать везде, так как сроки были довольно ограничены. Но я рад, что Wink сделал подобную акцию именно с сериалом “ГДР” и считаю, что это прекрасный старт для проекта», - поделился продюсер сериала Юрий Сапронов.

Все 14 серий нового проекта стали доступны подписчикам 16 февраля эксклюзивно на Wink.ru, а с 26 февраля проект начнет выходить в эфире телеканала НТВ. Сериал создан кинокомпанией «Всемирные русские студии» при участии НТВ, Wink, «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Главные роли в сериале исполнили Александр Горбатов, Дарья Урсуляк и Линда Лапиньш. Съемки проходили в Москве, Калининграде и области, Выборге, Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле. В производстве масштабной драмы были задействованы более 7,5 тыс. человек, в том числе 98 актеров основного каста и более 6,8 тыс. актеров массовых сцен. Над постановкой 167 трюковых сцен работали 363 каскадера, более 100 художников и декораторов были привлечены к созданию визуального ряда проекта. Также в процессе съемок были задействованы более 10 самолетов, 816 ретроавтомобилей, уникальный спецтранспорт вроде бронеавтомобиля Михаила Горбачева и 9 мотоциклов, включая модель 1939 года.

Действие «ГДР» разворачиваются осенью 1989 года. Огромная империя - СССР - трещит по швам. Процессы распада сложившегося мирового порядка готовы смести все на своем пути. Главный герой сериала - советский разведчик Александр Нечаев, который после провала спецзадания вынужден отсиживаться на скучной аналитической работе. Но однажды прекрасно владеющему немецким языком Нечаеву поручают проследить в Москве за труппой берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную информацию. Это несложное задание - только завязка большой истории. Нечаев оказывается в Берлине, который бурлит и ждет перемен. Это приковывает внимание главных разведок мира. Их главный интерес - архивы Министерства госбезопасности ГДР (Штази) с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могут оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей. Время глобальных перемен бросает разведчику всё новые вызовы: трудно разобраться, кто твой друг, а кто враг, где помощь, а где хитроумная подстава.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/31bvCS20OPt1SQ (копирайт - онлайн-кинотеатр Wink.ru).

О сериале «ГДР» (16+)

Производство: «Всемирные русские студии» при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink.ru, «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»)

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)

Количество серий: 14

Жанр: шпионский детектив, политический триллер

Оператор-постановщик: ГайкКиракосян

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин