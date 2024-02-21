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Вышли трейлер и постер фильма о Романе Костомарове

Опубликованы трейлер и постер документального фильма "Роман Костомаров: Рожденный дважды".

Съёмки ленты, которая расскажет о борьбе олимпийского чемпиона, человека с невероятной силой воли за свою жизнь и о его возвращении к нормальной жизни, несмотря на ампутации на всех конечностях, проходили в прошлом году.

В числе спикеров - сам Костомаров, его жена Оксана Домнина, мать, дочь, партнёрша Татьяна Навка, коллега Илья Авербух и другие спортсмены, а также врачи.

В роли интервьюера выступил журналист Максим Алланазаров. Режиссёр - Михаил Щедринский ("Капитан Правда", "Грач"), сценаристка - Юлия Лемарк ("Родные люди", "Саша и Питер", "Ректор").

Прокат - с 9 марта. Затем состоится цифровая премьера в онлайн-кинотеатре Wink.

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Родные люди
Михаил Щедринский
Максим Алланазаров
Оксана Домнина
Роман Костомаров
Илья Авербух
Татьяна Навка