Вышел тизер комедии о «‎Робин Гуде из Рыбинска»‎ с Трибунцевым и Уколовой

Опубликована тизерная сцена из комедии "Дядя Лёша" с Тимофеем Трибунцевым в главной роли, очевидно, пародирующая "Афоню" Георгия Данелии.

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Проект анонсируется как "преступно добрый комедийный сериал о современном Робине Гуде из Рыбинска".

"Дядя Лёша" рассказывает о дворнике детского дома, который каждую ночь надевает маску, садится на велосипед и совершает дерзкие ограбления домов местных богачей, чтобы обеспечить сирот всем самым необходимым..