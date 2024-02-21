Вышел тизер комедии о «Робин Гуде из Рыбинска» с Трибунцевым и Уколовой
Опубликована тизерная сцена из комедии "Дядя Лёша" с Тимофеем Трибунцевым в главной роли, очевидно, пародирующая "Афоню" Георгия Данелии.
Проект анонсируется как "преступно добрый комедийный сериал о современном Робине Гуде из Рыбинска".
"Дядя Лёша" рассказывает о дворнике детского дома, который каждую ночь надевает маску, садится на велосипед и совершает дерзкие ограбления домов местных богачей, чтобы обеспечить сирот всем самым необходимым..
В ролях также: Анна Уколова, Сергей Лавыгин, Елизавета Хомякова, Хетаг Хинчагов, Григорий Дудник, Светлана Суханова, Алексей Симонов, Денис Пьянов и другие.
Премьера состоится на Третьем фестивале стриминговых сервисов Original+ (28-29 февраля). Затем сериал выйдет на KION.