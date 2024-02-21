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Вышел тизер комедии о «‎Робин Гуде из Рыбинска»‎ с Трибунцевым и Уколовой

Опубликована тизерная сцена из комедии "Дядя Лёша" с Тимофеем Трибунцевым в главной роли, очевидно, пародирующая "Афоню" Георгия Данелии.

Вышел тизер комедии о «‎Робин Гуде из Рыбинска»‎ с Трибунцевым и Уколовой
© 0Российская Газета

Проект анонсируется как "преступно добрый комедийный сериал о современном Робине Гуде из Рыбинска".

"Дядя Лёша" рассказывает о дворнике детского дома, который каждую ночь надевает маску, садится на велосипед и совершает дерзкие ограбления домов местных богачей, чтобы обеспечить сирот всем самым необходимым..

В ролях также: Анна Уколова, Сергей Лавыгин, Елизавета Хомякова, Хетаг Хинчагов, Григорий Дудник, Светлана Суханова, Алексей Симонов, Денис Пьянов и другие.

Премьера состоится на Третьем фестивале стриминговых сервисов Original+ (28-29 февраля). Затем сериал выйдет на KION.

Фильмы и сериалы
Денис Пьянов
Светлана Суханова
Алексей Симонов
Сергей Лавыгин
Анна Уколова
Георгий Данелия