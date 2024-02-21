Премьера японского хоррора «Канашибари» состоялась в формате аудиосериала

Роман близнецов Ангелины и Вероники Шэн «Канашибари» эксклюзивно появился в разделе «VK Музыка» в формате аудиосериала. О премьере японского хоррора на стриминговом сервисе «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «VK Музыки».

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Новые серии будут выходить раз в неделю в разделе «Книги и шоу» в приложении сервиса и музыкальном разделе мобильного приложения «ВКонтакте».

Героев романа для «VK Музыки» озвучивали актеры дубляжа «Гарри Поттера», «Атаки титанов» и «Благословения небожителей» Лиза Чабан, Иван Чабан, Ислам Гаджаев, Лина Иванова и другие. Также в сериях можно будет услышать голос певицы Мэйби Бэйби.

В основе сюжета «Канашибари» лежит история о смертельно опасных играх — кайданах, в которых придется участвовать главным героям. Игры на выживание покажут настоящую сторону каждого персонажа и проверят, смогут ли они не потерять человечность в критических обстоятельствах и пожертвовать собой, а не совестью. По легенде все должно закончиться с последней, сотой игрой, когда погаснет последний фонарь. В этот момент в мир явится демон Ао-андон и воплотит последний из кайданов в реальность.

Авторы романа рассказали, что вдохновились японской мифологией, и идея написать книгу про игры на выживание пришла к ним внезапно. В первую очередь они хотели написать сюжет, который будет играть на нервах читателя. «Вдохновение в процессе работы мы находили повсюду: иероглифы, жутковатые екаи, необычные и даже жестокие традиции, произведения искусства — все это давало нам идеи для новых загадок, для новых страшных историй», — поделились близнецы Шэн.